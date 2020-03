Bambino lascia il suo cane in un rifugio, insieme ad una lettera commovente "Ti lascio Simon, lui è il mio cane. Mio padre lo colpisce", è così che inizia la commovente lettera di un bambino

La vicenda è accaduta a Città del Messico, precisamente all’Albergue Pergatuzoo. Un bambino ha abbandonato il proprio cane, insieme ad una lettera, con la quale ha spiegato il motivo della sua decisione ed ha chiesto ai volontari del rifugio di tenerlo per lui, finché non diventerà grande e potrà tornare a prenderlo.

“Ti lascio Simon. Lui è il mio cane. Non voglio che mio padre lo colpisca. Piange molto perché non abbiamo cibo. Vi lascio i miei risparmi per le sue tortillas. Non colpirlo perché mio padre lo colpisce molto. Non darlo via. Quando sarò grande, tornerò a prenderlo”.

I volontari dell’Albergue Pergatuzoo si sono commossi davanti a quelle parole e alla fine, dopo aver diffuso la sua storia sui social network, che nel giro di pochi giorni è stata letta da tutto il mondo, hanno deciso di non dare il cane in adozione e di cercare di aiutare il bambino a prendersi cura di lui.

La pagina Facebook del rifugio ha pubblicato la foto della lettera e di Simon, chiedendo aiuto per rintracciare la famiglia del bambino e promettendo di voler soltanto parlare con loro e trovare un modo per prendersi cura insieme del cane ed offrendosi di pagare ogni spesa veterinaria, come la vaccinazione e la sverminazione.

Finora non sono stati resi noti ulteriori dettagli riguardo la ricerca del bambino, da parte dei volontari dell’associazione.

Noi amiamo credere nel lieto fine e siamo sicuri che presto Simon riuscirà a riabbracciare il suo migliore amico.

Questo bambino, nonostante la tristezza del gesto, ci ha insegnato valori importanti nella vita. Nonostante sia solo un bambino, ha capito che il suo cane sarebbe stato meglio da un’altra parte. Ha voluto dargli una vita migliore con la promessa che da grande sarebbe tornato a prenderlo, di nuovo e che sarebbero tornati ad essere felice insieme.