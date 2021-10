Bambino scomparso salvato grazie al cane di famiglia

La lealtà e la fedeltà dei nostri amici a quattrozampe si manifesta in ogni momento, soprattutto in quello del bisogno. Il bambino che era scomparso è stato salvato proprio grazie all’intervento del cane di famiglia. Un vero e proprio angelo custode in pelliccia e ossa che ha fatto tutto il possibile per portarlo sano e salvo dai suoi genitori umani.

A luglio 2021 una bambina di soli 2 anni è svanita nel nulla. Si trovava nella sua casa, che si trova in una zona rurale della città di Campinas, a San Paolo, in Brasile. Per circa quattro ore i genitori e la polizia l’ha cercata disperatamente e senza sosta.

Alla fine, proprio grazie al cane di famiglia gli agenti di polizia intervenuti per poter cercare il ragazzino piccolissimo svanito nel nulla, la situazione si è risolta nel migliore dei modi. Con un bel lieto fine che siamo felici di potervi raccontare.

Alessandra Dranka, mamma del bambino, stava pulendo casa e lavando i panni. Il bambino stava giocando tranquillamente da solo, quando all’improvviso è scomparso nel nulla, senza lasciare alcuna traccia. La donna ha subito chiesto aiuto.

La sua scomparsa è stata molto veloce. Ci sono voluti cinque minuti e non riuscivo più a trovarlo. Stavo lavando i vestiti in lavanderia e a lui piace molto un camion. È passato da quello che funziona lì e penso che sia andato a cercarlo.

Il bambino scomparso salvato dal cane che ha fiutato le sue tracce

La Guardia Municipale si è attivata immediatamente, inviando 10 automezzi per perquisire le zone circostanti. Ci sono volute quattro ore di intense ricerche, ma alla fine sono riusciti a trovare il piccolo.

Il bambino stato tratto in salvo illeso e accompagnato dal cucciolo. Gli agenti hanno sentito abbaiare il cane e hanno seguito il rumore, localizzando il piccolo. Il cucciolo ora è un eroe.