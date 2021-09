Bambino trova un cane randagio e implora la madre di tenerlo

Questa è una storia che ha commosso tutti i cuori. Un bambino trova un cane randagio. Ovviamente non ci pensa proprio a lasciarlo in mezzo a una strada, decide di prendersi cura di lui e di fare in modo che non gli accada niente di male. E arrivato a casa il bambino, in lacrime, implora la madre di tenerlo. Il suo video ha commosso tutti quanti.

Camilo è un bambino che si è reso protagonista di un video che è diventato virale. Dopo aver trovato un cane per strada tutto solo, lo ha portato a casa. E poi ha iniziato a pregare, supplicare, chiedere in ogni modo alla mamma il permesso di tenerlo con loro. Perché ormai si è già affezionato e sa già che gli mancherà tantissimo.

Il bambino argentino ha messo in piedi un discorso molto tenero e molto commovente, ma anche decisamente matura per un piccolo della sua età, in cui chiede alla mamma di tenere quel cane senza casa. Il video ovviamente è diventato virale e il piccolo ha conquistato tutti con le sue parole.

Melina Miller lo ha pubblicato sul suo profilo Facebook e non pensava che il momento toccante in cui il bambino la implora con il cuore spezzato di tenere il cane randagio potesse diventare così popolare. In tanti sostengono il ragazzino.

La mamma ha cercato di mediare, visto che avevano già un altro cucciolo. Ma il figlio ha tirato fuori delle argomentazioni che hanno lasciato i milioni di spettatori senza parole. Il bambino difende le proprie idee come se fosse un adulto: da quattro ore Melina cercava di fargli cambiare idea.

Bambino trova un cane randagio: ce la farà a tenerlo con sé?

La mamma ha tentato di tenere duro fino al giorno dopo, quando a mente riposata avrebbero deciso il da farsi con Pancha: gli aveva anche già dato un nome.

Se vuoi, possiamo portarla al canile domani, ma mi mancherà ancora molto, inoltre non ha un odore così forte, possiamo farle il bagno domani e lasciarla stare qui con l’odore ricco.

Il figlio poi aggiunge:

Mi stai spezzando il cuore. Ed è per questo che piango molto.

Tutto questo alle 2 di notte. Mentre Pancha e l’altro cane di famiglia, li guarda interdetti. Il giorno dopo, Pancha ha ritrovato il suo padrone e Camilo è ancora molto triste.

