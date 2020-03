Barb il gattino sfortunato Barb era rimasto intrappolato all'interno di un muretto che aveva del filo spinato

Un giorno ad un’associazione di volontariato arrivò una chiamata, erano delle persone che avevano visto un gatto intrappolato in un muretto. All’inizio, quindi, senza preoccuparsi tanto si recarono sul posto per prestare soccorso al povero gattino. Arrivati sul posto videro il povero gattino che purtroppo era rimasto intrappolato all’interno di un muretto ma c’era un grande problema, e cioè il gattino era rimasto intrappolato nel filo spinato in quanto quello era un muretto di un carcere.

Decisero di intervenire con molta cautela per non causare dei danni al gattino.Grazie ad un attrezzo per accalappiare gli animali, con molta pazienza e dopo tanto tempo trascorso i ragazzi riuscirono a liberare il povero gattino che si dimenava terribilmente.

Una volta estratto da lì i volontari si resero conto che il povero gattino aveva dei pezzi di filo spinato che avevano trafitto la coda e gli stavano causando molto dolore.

A quel punto si precipitarono dal veterinario il quale intervenne immediatamente e operò subito il gattino. Fortunatamente l’operazione andò bene ed il gattino si riprese alla grande. Dopo qualche giorno di degenza il gattino venne preso dai volontari e venne portato al rifugio con loro.



Grazie al cielo i volontari hanno fatto un salvataggio incredibile e miracoloso ed hanno salvato la vita a Barb, oggi il gattino attende solo una bellissima adozione ma intanto se la gode con la sua nuova famiglia allargata.

Grazie al cielo i volontari intervengono sempre in situazioni di crisi ed il più delle volte grazie al loro intervento traggono in salvo moltissimi animali, fortunatamente ci sono loro che si occupano della salute di questi piccoli amici pelosi. Ricordatevi sempre di rispettare i volontari, tolgono tempo a se stessi e alle loro famiglie per amore di queste anime sfortunate