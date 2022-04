Barboncino aspetta il proprietario in isolamento rimanendo 7 giorni fuori dalla sua stanza

Su Instagram è apparsa una storia davvero commovente con protagonista Piatto, un cane di 12 anni che dimostra a tutti cosa significa amare qualcuno. Nel video si vede il barboncino che aspetta il proprietario in isolamento nella sua stanza dopo aver scoperto di essere positivo al Covid. Piatto è rimasto fuori dalla porta della sua camera per 7 giorni fino a quando non ha potuto riabbracciarlo.

Fonte foto da video su Instagram di celebridadesnews

Piatto vive con la sua famiglia a João Pessoa, comune del Brasile, capitale dello Stato del Paraíba, parte della mesoregione della Zona da Mata Paraibana e della microregione di João Pessoa. Il suo proprietario, purtroppo, ha fatto un tampone per il Covid risultando positivo.

Subito Edson, il suo papà umano, si è messo in isolamento in camera sua, per evitare di contagiare il resto della famiglia. Il cane, molto legato all’uomo, non riusciva a capire perché non uscisse dalla camera e perché quella porta fosse sempre chiusa.

Beatriz, la figlia di Edson, ha raccontato che il padre era una di quelle persone che aveva sempre detto che in casa sua non sarebbero mai entrati degli animali. Ma la dolcezza di Piatto gli ha fatto cambiare idea e oggi sono inseparabili.

Fonte foto da video su Instagram di celebridadesnews

Piatto è diventato davvero parte della famiglia e quando lo diciamo non è solo un servizio a parole. È come il mio fratellino e ci prendiamo tutte le cure del mondo per lui, perché è sempre stato un compagno per tutta la sua vita.

Fonte foto da video su Instagram di celebridadesnews

Barboncino aspetta il proprietario in isolamento e quando lo rivede è super felice

Quando finalmente l’uomo ha lasciato la stanza, il cane non ha fatto altro che saltare tutto il tempo per fargli le feste.

Fonte foto da video su Instagram di celebridadesnews

Finalmente poteva di nuovo stare con il suo miglior amico umano.