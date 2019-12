Ben, il cane da pet therapy che rubava i giocattoli dei bambini, colto in flagrante Un cane da pet therapy di nome Ben, in servizio presso il dipartimento di polizia di Franklin, Massachusetts è stato colto in flagrante mentre rubava giocatoli

Ben Franklin, il cane da pet therapy del dipartimento di polizia di Franklin, Massachusetts, è stato sorpreso in flagrante mentre rubava i giocatoli donati dai cittadini e destinati ai bambini meno fortunati. La sparizione dei giocatoli dalla stanza in cui li avevano sistemati con cura aveva fatto partire un’indagine interna esilarante. Un ufficiale del turno di notte ha notato che Ben Franklin – un simpatico golden retriever che ha il permesso di girare libero nell’edificio – sembrava essere in missione. Stava camminando avanti e indietro tra il suo ufficio (ben ha un letto sotto la scrivania di un ufficiale) e una stanza che ospitava i giocattoli donati dai cittadini per essere consegnati ai bambini meno fortunati nel giorno di Natale. L’ufficiale tirò fuori il telefono e iniziò a registrare mentre il cane usciva dalla stanza con una bambola in un cestino. “Quando Ben si è reso conto di essere seguito, ha aumentato un po’ il ritmo”, dice ridendo Sgt. Brian Johnson, responsabile dell’informazione pubblica del dipartimento di polizia di Franklin in Massachusetts mentre filma il cane. Il video registrato dall’ufficiale che ha beccato Ben è diventato immediatamente virale. “Non so cosa attraversi la mente di un cane che entra in una stanza ed è sopraffatto da giocattoli”, ha detto Johnson. L’ufficiale ha spiegato che Ben aveva preso diversi giocattoli e li aveva nascosti nella sua “tana”, incluso un lama imbottito, un pinguino e la bambola che abbiamo tutti visto nel video. “Non sono sicuro di quale fosse il suo criterio di scelta, forse erano solo facili e vicini alla porta?” ha detto Johnson ridacchiando. Ha spiegato che Ben è di solito un bravissimo ragazzo, il cui compito principale è diffondere amore e confortare le persone tristi. Il cane fa principalmente visite alle scuole per interagire con i bambini in crisi. Ben Franklin è ancora in formazione e deve superare i test di certificazione nei prossimi mesi. Johnson ha sorriso quando gli abbiamo chiesto se avesse superato la sua lezione “non rubare i giocattoli dai bambini”. “Se questa era una lezione, no… non l’ha ancora superata!”, ha detto. Johnson ha detto che hanno già sostituito tutti i giocattoli su cui Ben ha sbavato. “Una volta che li ha rubati e mordicchiati, non si potevano riportare indietro”, ha ridacchiato l’agente di polizia.