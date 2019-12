Bethany, la cagnolina dal muso storto Bethany, la cagnolina dal muso storto è nata così; eccola adesso, 8 mesi dopo, com'è diventata e dove si trova

La storia di Bethany è incredibile. La cagnolina con il muso storto è nata in Romania. Non è mai stata maltrattata… è semplicemente nata così. Sua madre era una randagia. Una famiglia la vide in difficoltà e decise di aiutarla. La cagnolina fu aiutata dalla famiglia prima e dopo il parto. Ecco cos’è accaduto dopo.

La mamma di Bethany, una simil Labrador partorì 5 cuccioli. Uno di loro, Bethany, era molto strana dalla nascita. Aveva il muso completamente contorto. I veterinari che l’hanno vista hanno detto che forse la cagnolina è un incrocio tra un labrador e un pechinese e che il muso schiacciato sia una conseguenza di questo strano miscuglio.

Bethany è una dolcissima cagnolina di otto mesi. È nata con una grave deturpazione facciale che le fa girare tutto il muso e si piega da un lato, lasciando i denti scoperti. Questo Natale, l’ente benefico Safe Rescue for Dogs, che ha sede a Norwich, Norfolk, chiede se qualcuno può dare a Bethany l’amore e le cure che si merita.

La sua deformità facciale non influisce sulla qualità della sua vita, poiché Bethany può mangiare, bere, correre e giocare come qualsiasi altro cane. Ma mentre i suoi fratelli hanno trovato tutti una buona adozione, Bethany ha bisogno di un piccolo aiuto per trovare la famiglia giusta.

Zoe Casey, una volontaria di 46 anni, spera che qualcuno sarà in grado di guardare oltre la deformità di Bethany e vedere la sua personalità “incredibile”. Zoe ha detto:

“Non c’è assolutamente nulla di sbagliato in Bethany. Le persone hanno chiesto se siamo sicuri di fare la cosa giusta? E come facciamo a saperlo? Sappiamo solo che è stata controllata dal veterinario e ricontrollata a Calais e Dover presso la DEFRA. Ora a otto mesi sta cercando una casa. Se fosse gravemente malata, sarebbe stata addormentata per sempre perché quello è il loro lavoro. Ma lei sta assolutamente bene. Lei è il cane più straordinario mai conosciuto. È gentile e felice. Siamo stati fuori a passeggiare con lei e risponde già molto bene ai comandi. Corre e torna quando viene chiamata. Ama i bambini, è brava con gli altri cani ed è dolcissima. Ha il temperamento di una Labrador. È felice ed è assolutamente adorabile. È un cane perfettamente sano e felice. Le persone, di solito, cercano il cane perfetto per l’immagine ma penso che le persone debbano guardare un po’ più in profondità. Chi vede Bethany rimane un po’ scioccato dal suo viso ma quando lavori con tanti cani, come noi, non sei scioccato, lo accetti e basta. Bethany non è mai stata trattata male. Fortunatamente sua madre è stata salvata prima di partorire, quindi non ha avuto una brutta vita. Non è preoccupata o spaventata”.

Riuscite a guardare oltre la sua deformità e vedere il suo cuore? Potete superare la deturpazione facciale di Bethany nel momento in cui ti guarda e vedi la coda che scodinzola. Se pensate di poter dare a Bethany una casa per sempre, mettetevi in contatto con l’associazione attraverso il loro sito web o chiamateli al numero 07899844524.