Billy il cagnolino nella busta Billy era stato abbandonato all'interno di una busta dal suo orribile padrone

Billy, un meraviglioso cagnolino era stato abbandonato all’interno di una busta, ed era stato gettato in un vicolo fuori dall’attenzione di tutti. Tra l’indifferenza generale Billy sembrava condannato ad un’orribile fine. Dopo un po’ di tempo è stato notato da alcuni passanti che hanno immediatamente avvisato un’associazione locale di volontari.

I volontari si sono immediatamente precipitati sul posto e si sono trovati davanti una scena orribile. Il povero cane era all’interno di una busta bianca e purtroppo respirava a fatica, immediatamente i volontari liberarono il cane e gli diedero subito del cibo in quanto era fortemente denutrito.

Venne portato subito dal veterinario il quale constatò che era fortemente denutrito ed era pieno di infezioni e batteri. Il povero cane era in stato confusionale, aveva paura di tutto ciò che gli si avvicinava.

Dopo un po’ di cure e dopo un po’ di amore da parte del veterinario dopo due mesi il cane sembrava stare di nuovo bene, giocava, mangiava e aveva ripreso a socializzare sia con gli altri cani che con le persone che lo avevano salvato.

Sembrava un cane nuovo, era tornato finalmente un cane normale, non aveva più i batteri ed i parassiti che lo affliggevano, il pelo gli era ricresciuto ed era bellissimo.

Fortunatamente tutto finisce bene per il povero cane, abbandonato all’interno di una busta senza alcuna speranza di vita è stato salvato dai suoi angeli custodi ed ora vive con loro nel rifugio, i quali lo riempiono di amore e di attenzioni, vivono insieme come fossero tutti un unica grande famiglia. E’ stato difficile per tutti riportare questo cucciolo alla normalità, ma la forza dell’amore supera di gran lunga gli ostacoli più difficili. Amateli, loro vi ricompenseranno con l’affetto