Bimba di 4 anni nasconde il cane per portarlo a scuola

Questa è la simpatica storia di una bimba di 4 anni che nasconde il cane nel suo zainetto prima di andare a lezione. Lei voleva portare il cucciolo a scuola con sé, a lezione accanto a sé, per non doverlo lasciare a casa da solo. Ma quando pensava di averla fatta franca, qualcuno l’ha scoperta. Come è andata a finire questa storia?

Fonte foto da video su Twitter di repostpets

La bambina vive con la sua famiglia a Cuiabá, capitale del Mato Grosso, in Brasile. Yara Vanessa de Souza ha raccontato cosa aveva escogitato la figlia per portarsi a scuola il cucciolo di casa.

Prima avevo organizzato tutto per Lívia, così poteva andare a scuola, e poi sono andata a prepararmi. Ma poi lei è andata sul materasso di Billy, l’ha preso in braccio e ha iniziato a giocare con lui ed è lì che l’ho sentita raccontare il piano: “Oh, Billy, tu sei la mia dolce metà, oggi ti porto a scuola”. Poi ho sentito aprire e chiudere la zip dello zaino.

La mamma ha scoperto facilmente il piano della figlia e ha deciso di fare finta di niente, così da capire come sarebbe andata avanti la storia.

Fonte foto da video su Twitter di repostpets

Livia ha chiamato il papà per essere accompagnata a scuola, ma prima di farla uscire dal cancello di casa ha iniziato a farle delle domande, filmando tutto.

Continuava a insistere che voleva prenderlo, ha pianto un po’, ma le ho detto: ‘No, Billy ti accompagnerà solo al cancello della scuola’. E abbiamo iniziato a parlare spiegandole che non avrebbe potuto portarlo dentro l’istituto e alla fine si è convinta.

Bimba di 4 anni nasconde il cane ma il suo piano ha vita breve

Billy è con noi da sole due settimane, ma abbiamo altri quattro cani a cui lei è molto affezionata… Ama molto gli animali.

Fonte foto da video su Twitter di repostpets

Peccato, ce l’aveva quasi fatta.