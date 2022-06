Una storia commovente sta facendo il giro del web. Protagonisti della vicenda una bimba e un cane che vegliano una tomba. Chi è sepolto in quel luogo e perché la coppia non si muove da lì? Sembrano entrambi pregare o ricordare qualcuno di caro che non c’è più e che li ha lasciati ad affrontare questa vita da soli.

Fonte foto da Pixabay

Lea vive a Colonia, in Germania. Ama giocare, stare con i suoi amici, è molto affettuosa e ama gli animali. E questo ci porta a presentarti anche Dusan, un cane randagio che ha vissuto in strada in Ungheria.

Dusan purtroppo ha vissuto anni terrificanti, nei quali viveva alla giornata, cercando ogni giorno cibo e tentando di sopravvivere ai pericoli della strada. Quando un giorno la sua vita è cambiata improvvisamente.

Per sua fortuna, Dusan è arrivato in Germania nel rifugio per animali di colonia. Qui i volontari si sono presi cura di un cane anziano, artritico, che aveva difficoltà a camminare.

Trovare casa a un cane anziano e malato non è mai facile e i volontari del rifugio lo sapevano. Ma un giorno la famiglia di Lea ha deciso di prendere Dusan in affidamento. E da quel giorno ha iniziato davvero a vivere.

Bimba e cane vegliano una tomba: chi è sepolto lì dentro?

Lea e Dusan hanno iniziato a stringere un rapporto profondo. I due erano letteralmente inseparabili. E lo sono stati fino all’ultimo giorno, quando il cane è stato richiamato al ponte dell’arcobaleno.

Così il rifugio ha deciso di pubblicare uno scatto commovente, in cui si vede Lea e un altro cane di famiglia vicino a una tomba con fiori freschi. Qui riposerà per sempre il suo amico Dusan. La storia, ovviamente, ha commosso tutti quanti e ci dimostra ancora una volta quanto i bambini siano più grandi di tanti adulti per quello che riguarda la bontà del loro cuore.