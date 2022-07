Bimba prende in giro la scimmia allo zoo e riceve una bella lezione

In queste ore c’è un video che sta facendo il giro del web e che mostra un piccolo incidente avvenuto in uno zoo in Messico, dove un animale ha reagito di fronte a un comportamento di sicuro non consono di una giovane visitatrice. La bimba prende in giro la scimmia allo zoo e questa reagisce dandole una bella lezione.

Fonte foto da video su YouTube di El Universal

La ragazzina si trovava in visita a uno zoo messicano. Di fronte alle gabbie delle scimmie ragno, la bambina ha iniziato a provocare l’animale, come dimostrano diversi video realizzati da altri visitatori che hanno assistito alla scena. L’adolescente con il telefono in mano inizia a colpire la gabbia.

L’animale, evidentemente infastidito da quel rumore e da un gesto che poteva essere visto come un’aggressione, ha reagito, iniziando a tirarle i capelli e tirandola verso di sé, verso la ringhiera della gabbia. Sono attimi concitati in cui si è temuto molto.

Gli amici della ragazzina intervengono subito per aiutarla a liberarsi della morsa stretta delle zampe dell’animale. La bambina scappa dall’animale con il loro aiuto, ma la scimmia continua a inseguirla e a prenderle di nuovo una ciocca di capelli tirandola a sé.

Alla fine la ragazzina riesce a darsela a gambe, dopo aver ricevuto una bella lezione da un animale che già è costretto a vivere in cattività lontano dal suo habitat. Figuriamoci se poi deve anche subire gli scherzi dei visitatori dello zoo.

Fonte foto da video su YouTube di El Universal

Bimba prende in giro la scimmia allo zoo: qualcuno le insegni il rispetto per gli animali

Tutto è finito bene e sicuramente la ragazzina avrà imparato ad aver maggiore rispetto per ogni essere vivente.

Ecco il video che sta girando sul web:

Fonte video da YouTube di El Universal

La prossima volta questa ragazzina ci penserà su due volte prima di mancare di rispetto a un animale.