Questa è la storia di una bimba che salva un cane maltrattato in Brasile. La ragazzina di 8 anni era uscita per comprare il latte, come le aveva chiesto di fare la cugina. Nessuno si sarebbe mai aspettato che la bambina tornasse a casa con un cucciolo bisognoso di cure, che fino ad allora non era stato mai amato da nessuno.

Isa era uscita di casa per prendere il latte. Glielo aveva chiesto sua cugina, Grazi Do Vale Silva. Quando la piccola di 8 anni ha varcato la porta di casa, nessuno si sarebbe aspettato quello strano epilogo. Come ha raccontato anche la cugina, che subito si è resa conto che la piccola aveva salvato un cane.

Stavo guardando fuori dal cancello principale, quando l’ho vista portare qualcosa di strano.

Era uscita per comprare il latte, ma in braccio aveva un povero batuffolo di pelo impaurito, ma speranzoso di aver trovato finalmente una casa per sempre e una famiglia amorevole.

La bambina per strada aveva incontrato dei ragazzi che prendevano a calci un povero cane. Nonostante fosse da sola e nonostante la giovane età, Isa ha deciso di intervenire per dare una mano a quel povero cucciolo bisognoso, che da solo non riusciva a difendersi.

La ragazzina ha affrontato quel gruppo di bulli che se la stava prendendo con una povera creatura indifesa. Riuscendo a strapparlo alle loro grinfie. Isa, poi, ha subito portato a casa il cucciolo, sapendo che la cugina l’avrebbe aiutata.

Bimba salva un cane maltrattato: è una femmina e si chiama Mel

A casa hanno scoperto che il cucciolo era una femmina. L’hanno chiamata Mel. Le cugine hanno medicato le sue ferite e hanno accolto Mel in casa, dove vive con tanti altri cani.

