Si trova ricoverato presso l’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino il bimbo di 3 anni aggredito dal cane di famiglia. L’incidente ha avuto luogo a Grugliasco, cittadina in provincia del capoluogo piemontese. Il piccolo è sfuggito al controllo del papà, che però è intervenuto prontamente per salvarlo dal cane di famiglia.

L’incidente ha avuto luogo nel pomeriggio di lunedì 20 giugno 2022, in una casa che si trova in via Moncalieri a Grugliasco, in provincia di Torino, in Piemonte. Secondo quanto riportato dal papà del piccolo, il bambino di soli 3 anni è stato azzannato dal cane di famiglia, un cane di razza Akita.

Il bambino era a casa con il papà, quando all’improvviso è sfuggito al suo controllo. Quando il piccolo ha raggiunto il cane di famiglia, ancora per cause da accertare, l’Akita lo avrebbe aggredito, azzannandolo. Il tempestivo intervento del padre ha scongiurato il peggio.

Quando il papà si è accorto del bambino aggredito dal suo cane, subito è intervenuto salvando il bambino. L’uomo ha immediatamente chiamato il 118 e i soccorritori hanno raggiunto la casa per soccorrere il bambino, che ha riportato diverse ferite al volto.

I sanitari del 118, compresa la gravità delle condizioni di salute del bimbo di soli 3 anni, lo hanno trasportato con urgenza all’ospedale Regina Margherita di Torino. Qui i medici lo hanno già operato per le ferite al volto e la prognosi è al momento di un mese.

Bimbo di 3 anni aggredito dal cane di famiglia: cosa succederà all’Akita?

L’Akita al momento si trova ancora nella casa di famiglia del bambino di 3 anni aggredito qualche giorno fa. I medici hanno fatto partire una segnalazione, come da prassi. E ora i veterinari dell’Asl To3 dovranno decidere se l’animale è potenzialmente pericoloso oppure no.

Spetterà loro capire cosa sia successo quel giorno, per quale motivo il cane ha aggredito il bambino che conosceva benissimo e se potrebbe farlo ancora.