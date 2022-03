C’è un video che è stato condiviso sui social network che ben presto ha fatto il giro del mondo. Tutti sono rimasti senza parole di fronte a una scena che ha commosso tutti quanti. Il bimbo incontra un cane per la prima volta in strada. E la reazione del piccolino è semplicemente eccezionale. Non vedrai un video migliore di questo nella tua vita.

Fonte foto da video su Twitter di Thund3rB0lt

Su Twitter è diventato virale un video che non si sa dove sia stato realizzato. E non si conoscono nemmeno i nomi dei protagonisti. Quello che si sa è che tutti si sono innamorati a prima vista di questa coppia di cuccioli che ha sciolto i cuori di tutti quanti.

Il video mostra un bambino di 14 mesi che incontra un cane per la prima volta nella sua vita. Non aveva mai visto un cucciolo in vita sua, quella per lui era proprio la prima volta in assoluto. E la sua reazione è così dolce e tenera che non potrai non emozionarti vedendola.

Il video è stato recentemente condiviso di nuovo il 9 dicembre dall’utente Twitter @Thund3rB0lt. All’inizio si vede il bimbo che apre la bocca per l’emozione e l’eccitazione. Poi si mette a battere le mani, perché è davvero felice di quell’incontro.

Il cane, nel frattempo, si avvicina piano piano, quasi a comprendere la gioia di quel momento, che vuole che duri il più a lungo possibile. Alla fine i due cuccioli interagiscono tra di loro in maniera davvero dolce e tenera. Un incontro che ha commosso tutti quanti.

Bimbo incontra un cane per la prima volta, il video diventa subito virale

Il video pubblicato su Twitter ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e di Mi piace, oltre a centinaia di commenti e di condivisioni.

