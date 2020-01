Birillo Birillo il cucciolo lasciato solo in un cortile, malnutrito e con poche speranze di vita

Birillo era stato abbandonato vicino un cortile di una casa, probabilmente aveva pochi mesi e non era in grado di procacciarsi del cibo , non aveva alcun tipo di vaccinazione e quindi per lui non ci sarebbero state molte speranze di vita. Mentre un’uomo stava andando a trovare un suo vicino di casa notò questo esserino minuscolo che era lì vicino nel cortile.

Si trattava proprio di Birillo, notò che era in pessime condizioni, era pieno di zecche ed il pelo era quasi consumato, probabilmente era molto tempo che era così e decise di aiutarlo immediatamente.

Grazie al cielo lo portò subito a fare un bel bagnetto, lo lavò per bene e tolse tutta la sporcizia che aveva accumulato in questo lunghissimo tempo. Successivamente gli diede anche del cibo per fargli recuperare alcuni chili in quanto era fortemente denutrito. Il cucciolo, che sembrava destinato ad una fine orribile, sembrava stare sempre meglio, recuperava chili ed energie.

Il ragazzo che ormai si era affezionato al cucciolo decise di tenerlo, ormai erano indivisibili e vivevano l’uno per l’altro.

Il ragazzo ha salvato il cucciolo nonostante fosse davvero molto povero e avesse pochissimo cibo anche per lui, ma nonostante ciò si è privato di quel poco che aveva per darlo al cucciolo, il quale lo ringrazierà infinitamente per avergli salvato la vita.

E’ fantastico sapere che ci sono persone che nonostante non hanno niente e sono molto povere non si curano di ciò ed al contrario sono le persone più altruiste del mondo e aiutano gli altri esseri in difficoltà. Rendono il mondo un posto migliore ed elevano a un livello superiore la razza umana. Siamo in un momento in cui storie a lieto fine, dove vince il bene sul male, ci servono per trovare la forza di andare avanti.