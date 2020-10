Questa è la storia di un cucciolo davvero eroico. Il cane salva un uomo che era rimasto bloccato tra i mobili. Purtroppo la sua casa è stata vittima di un allagamento e lui ha rischiato di morire, incastrato nella sua stessa abitazione. Per fortuna nelle vicinanze c’era un cucciolo pieno di coraggio.

José Alexandre da Silva si trovava a casa sua. Quel giorno fuori pioveva molto e all’improvviso l’acqua ha allagato tutta la sua abitazione. E lui ha finito per rimanere intrappolato all’interno.

L’uomo vive in Brasile, nel quartiere di Imirim, che si trova a nord di San Paolo, uno dei più colpiti dalle alluvioni degli ultimi giorni. Si trovava nel soggiorno di casa, quando la pioggia ha letteralmente buttato giù il muro della sua abitazione, invadendola in poco tempo.

L’uomo non poteva muoversi, schiacciato tra i mobili della cucina. Per fortuna, però, non era da solo. A salvarlo ci ha pensato il suo cane, che ha fatto di tutto per poterlo aiutare.

L’uomo ha raccontato che il cane, quando ha visto il suo proprietario in difficoltà, gli è corso incontro e ha cercato di aiutarlo in tutti i modi possibili. Lo ha prima afferrato coi denti e poi ha iniziato a tirarlo fuori dai mobili.

Fonte Pixabay

Sono quasi annegato, faceva freddo, era paura, paura della violenza in cui è entrata l’acqua. È entrata con tanta violenza.

Cane salva un uomo, aiutato anche dalla nuora

Ad aiutarlo, però, il cane. E la nuora, che ha visto il cane intervenire in uno strano modo ed è corso dal suocero per dargli una mano. Mentre il figlio Mauricio Silva, che era al piano superiore, non si è accorto di nulla.

Fonte YouTube PRIYA SINGH

Per fortuna una storia a lieto fine per lui: per fortuna c’era il suo fedele compagno a vegliare su di lui.