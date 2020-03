Bob Bob era un povero cagnolino sdraiato sulle rotaie di una ferrovia ed impossibilitato a muoversi

Questa è la storia di Bob, un piccolo cagnolino che lottava tra la vita e la morte. Era rimasto sdraiato sulle rotaie di una ferrovia, non riusciva più a muoversi in quanto era fortemente disidratato e affamato. Rassegnato ad un’orribile fine il piccolo respirava a fatica, era molto agitato e confuso.Abbandonato da chi avrebbe dovuto amarlo stava per fare una fine tremenda.

Fortunatamente dopo un po’ arrivarono delle persone che notando il povero Bob in difficoltà decisero di intervenire immediatamente per salvarlo. Notarono che respirava a fatica ed aveva delle ferite alle zampe, probabilmente era da molto tempo lì, decisero di portarlo subito dal veterinario.

Una volta dal veterinario quest ultimo scopri che il povero cagnolino aveva dei problemi cardiaci, gli diede subito una pasticca per calmarlo e gli medico’ le ferite con della garza. Inoltre il povero cagnolino era pieno di parassiti ed aveva seri problemi ad interagire in quanto era fortemente dissociato.

Gli venne dato del cibo e dell’acqua, venne lavato e gli vennero fatte molte coccole per tranquillizzarlo. Dopo un po’ il piccolo sembrava stare sempre meglio, riprese a respirare bene, le ferite stavano guarendo ed aveva di nuovo la forza di muoversi, scorrazzava qua e la’ e giocava sempre.

Fortunatamente le stesse persone che lo avevano trovato decisero di tenerlo, si erano ormai innamorati di Bob e non riuscivano più a distaccarsi da lui. Finisce bene per il povero Bob che in difficoltà è stato aiutato da persone meravigliose, degli angeli che gli hanno salvato la vita e che senza le quali Bob non ce l’avrebbe mai fatta a sopravvivere.

Dovremmo tutti prendere esempio e salvare i cani che si trovano in difficoltà come in questo caso.