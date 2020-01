Bobby Bobby il cucciolo intrappolato nel recinto

Bobby, un meraviglioso cucciolo dallo sguardo dolcissimo era purtroppo rimasto intrappolato con la testolina all’interno di un recinto e non sapeva più come fare per riuscire a liberarsi. Il problema era che a forza di muoversi per cercare di liberarsi poteva rimanere soffocato. Non poteva resistere a lungo in quella situazione senza né mangiare né bere e le speranze di vita del povero cucciolo si affievolivano sempre di più.

Dopo un po’ un ragazzo, che era anche volontario di una associazione passando con il proprio motorino da quelle parti notò che nel recinto c’era qualcosa. Avvicinandosi rimase sconvolto nel vedere che c’era una cucciolo intrappolato con la testa nella rete e non riusciva più a muoversi.

Immediatamente il ragazzo decise di prestargli soccorso, sapeva che non poteva resistere a lungo in quelle condizioni e cercò subito di liberargli la testolina.

Dopo i primi tentativi falliti sembrava non ci fosse modo per estrarre la testa dalla rete. Le speranze diminuivano sempre di più il cucciolo sembrava rassegnato ma il volontario non si diede per vinto.

Dopo un po’ di tempo il volontario abbassò le orecchie del cucciolo e fece scivolare la testolina fuori dalla rete, incredibilmente ce l’aveva fatta! il cucciolo era libero, successivamente lo fece uscire dal recinto e lo portò con lui per fargli fare tutti gli accertamenti dal veterinario.

Quest’ultimo dichiarò che il cucciolo non aveva alcun tipo di problema, aveva solo molta fame infatti gli venne dato subito del cibo e dell’acqua. Il volontario decise di tenere il cucciolo con lui, in quanto era privo di microchip e anche se fosse stato di qualcuno non era concepibile tenere un cucciolo in quelle condizioni. Grazie a questo meraviglioso uomo il cucciolo è salvo e vive felicemente con il suo nuovo padrone.