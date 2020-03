Bobby il cucciolo nel canale Un povero cucciolo si trovava intrappolato in un canale di sfogo

Era una zona periferica, nessuno c’era in giro, solo qualche sportivo che andava a correre. Un ragazzo che passava da quelle parti si rese conto che una piccola vita era in pericolo, sentiva uno strano rumore, pensò ad un topolino, si affacciò al pozzo e notò il cucciolo, immediatamente si adoperò per cercare di salvarlo. Cercò subito un modo per cercare di scendere nel canale senza mettere in pericolo la propria vita. Grazie all’ausilio di un bastone che aveva trovato lì si appoggiò proprio sul bastone e scese nel canale.

Un povero cucciolo di nome Bobby era rimasto intrappolato, dopo un’alluvione in un canale di sfogo. Era stato trascinato lì dall’acqua e non riusciva a trovare un modo per uscirne. Passò sicuramente molto tempo lì solo, forse giorni, senza cibo e lottava per sopravvivere aggrappandosi ad un pezzo di legno per non affogare.

Il giovane, appena arrivato giù prese subito il cucciolo in braccio e Bobby si fece subito prendere senza esitare un attimo aveva davvero un disperato bisogno di aiuto e anche se non conosceva il ragazzo si fidò ciecamente del giovane.

Il ragazzo risalì il canale e portò immediatamente il cucciolo a lavare. Era molto sporco in quanto il fango dell’alluvione lo aveva travolto, lo lavò per bene e gli diede del cibo e dell’acqua. Fortunatamente il cagnolino non aveva problemi di salute e grazie al ragazzo poteva avere una nuova vita.

Il ragazzo decise di adottarlo si era ormai follemente innamorato del povero Bobby e si prese cura di lui. Fortunatamente questo amorevole ragazzo ha salvato la vita del povero cagnolino che oltre a questo aveva trovato anche l’amore del suo nuovo padrone.

Ora sono un’unica famiglia e si vogliono davvero bene, tutto finisce bene per il povero Bobby.