Bobi il cane anziano Bobi girovagava da solo nei pressi di una stazione

In una cittadina in America, Bobi, un meraviglioso cagnolone bianco, girovagava solo e abbandonato a sé stesso. Una volontaria di una associazione notò il cane ed insieme all’aiuto di un amico provarono a prenderlo. Erano spaventati dal fatto che Bobi stava camminando sui binari di una ferrovia e da un momento all’altro poteva passare un treno e investirlo.

Mentre cercavano di prenderlo Bobi scappava in continuazione, sembrava impossibile afferrarlo, probabilmente perché non si fidava degli esseri umani che fino a quel momento non erano stati gentili con lui in quanto nessuno lo aveva aiutato come stavano facendo i due giovani. Incredibilmente dopo un pò di tempo Bobi si fece prendere e i ragazzi lo portarono subito dal veterinario.

Una volta arrivati in clinica il veterinario notò che il povero cane era completamente cieco nell’occhio sinistro ma fortunatamente ci vedeva molto bene dal destro. Dopo uno screening notò anche che aveva il chip, videro che si chiamava Bobi, e successivamente chiamarono il precedente proprietario, credendo ingenuamente che il cane si fosse perso.

Una volta chiamato il proprietario non poterono credere alle sue parole. Lui disse che il cane l’aveva abbandonato e non ne voleva più sapere nulla.

I ragazzi e il veterinario rimasero sconcertati nell’apprendere la notizia dal precedente proprietario e decisero di metterlo in adozione. Mentre attendeva l’adozione il cane era tenuto sotto osservazione dal veterinario che gli dava del cibo per fargli recuperare del peso ,dato che era un po’ malnutrito, e gli diede tutte le medicine di cui aveva bisogno.

Un giorno arrivò una bellissima notizia per Bobi, dopo che la sua storia è stata condivisa sui social una famiglia volle adottarlo. Oggi è felice insieme alla sua nuova famiglia, finalmente sta bene ed è riempito di coccole dai suoi nuovi padroni.