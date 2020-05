Bokshil, la cagnolina che aspetta da 10 anni la sua famiglia Bokshil, la cagnolina che aspetta la sua famiglia da 10 anni all'ingresso dell'edificio dove è stata abbandonata; ecco come si è conclusa la sua storia

Si sa che i cuccioli sono gli esseri più teneri e fedeli del regno animale. Questa fedeltà li spinge anche ad aspettare per anni la persona che un giorno amavano incondizionatamente. Bokshil è un adorabile cagnolina che è rimasta ad aspettare la sua famiglia all’ingresso dell’edificio dove è stata abbandonata. Aspetta lì da più di 10 anni con la speranza di rivederli un giorno.

Bokshil è ormai una cagnolina adulta. Quando l’hanno abbandonata era poco più che una cucciola. Alcuni residenti raccontano la sua routine quotidiana. La mattina si siede accanto all portineria ad aspettare, a volte inizia a correre quando scambia un passante per il suo proprietario. Una tv locale ha trasmesso la sua storia. Un vicino ha detto di aver sentito il proprietario che le diceva di “restare lì” e lei, fedele al suo ordine, ha continuato ad aspettare, anche se, da allora, è passato più di un decennio.

L’adorabile cane vive nella Corea del Sud. SBS TV ha fatto un’intervista a una delle donne che ha dato da mangiare a Bokshil per tutto questo tempo. Lei ha raccontato che la sua famiglia si è trasferita dal suo appartamento lasciandola per strada in balia della sua fortuna. Ha anche detto che i suoi ex proprietari non avevano le risorse per accudirla.

Il fine non giustifica i mezzi e nessun animale dovrebbe mai vivere qualcosa di simile.

“나 지금도 여기 있어요..” “나 지금도 여기 있어요..”어린강아지였던 복실이가 할머니가 다 되도록평생 한 자리를 떠나지 않는 이유..A puppy waited until she became a grandmaA dog stays in place for ten years…What's her secret..? Gepostet von SBS TV동물농장x애니멀봐 am Mittwoch, 2. Januar 2019

Diversi residenti hanno dimostrato la loro gentilezza e, da allora, aiutano la cagnolina offrendole cibo e acqua. Consapevoli che avrebbe bisogno di una vita migliore, hanno cercato di spostarla in un posto più sicuro ma Bokshil ha opposto resistenza, lei vuole solo continuare ad aspettare all’ingresso dell’edificio.

Al calar della notte, si reca in una cuccia improvvisata che alcuni vicini hanno costruito per lei e trascorre la notte in scatole di cartone, aspettando l’alba per continuare la sua routine.

Fedele al suo proprietario, il cane continua ad aspettare senza sapere che è stato abbandonato.

Un altro gruppo di persone ha deciso di agire. Sono riusciti a trasferire il cane in una clinica veterinaria. I medici hanno effettuato diversi esami e le hanno diagnosticato una cataratta senile che le impedisce di vedere a distanza. Forse questo giustifica il fatto che Bokshil abbia inseguito alcune persone pensando che fossero il suo proprietario.

Bokshil ha ricevuto solo assistenza medica temporanea, pochi giorni dopo è tornata in strada, dove vuole stare.

Speriamo che, un giorno, qualcuno guadagni la sua fiducia e sia in grado di salvarla per regalarle quel calore della famiglia e della casa che ha perso molto tempo fa e che sta ancora aspettando.