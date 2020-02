Borel il cane abbandonato sul ciglio della strada Il bellissimo cagnolino è stato trovato nella sua cuccia sul ciglio della strada..

Era un giorno come un altro per un uomo, chiamato Richard Jordan, che stava facendo un giro nella campagna della sua città. Ad un certo punto, mentre stava camminando, ha notato una cuccia sul ciglio di una strada e quando si è avvicinato, ha scoperto che dentro c’era un cane.

La scena è stata molto triste, poiché per l’uomo quello è stato un abbandono vero e proprio e vederlo di persona, per lui è stato straziante ed indimenticabile.

Ha provato ad avvicinarsi al cane in tutti i modi, ma tutti i suoi tentativi sono stati inutili, poiché il cucciolo non aveva la minima intenzione di farsi toccare.

Per questo motivo, Richard non ha avuto altra scelta che chiamare un’associazione di volontari della sua città. Mentre aspettava però, ha provato a conquistare di nuovo la sua fiducia.

L’uomo è riuscito nel suo obiettivo dopo pochi minuti e per lui è stato meraviglioso, poiché ha scoperto che il cane era molto dolce e gentile. In più, ha visto che aveva un collare, con il suo nome. Era chiamato Borel.

I volontari sono arrivati subito sul posto. Hanno visto che il cucciolo era buono e socievole. In più aveva anche il micro chip che era intestato ad un rifugio. Per questo non riuscivano proprio a capire come fosse finito in quel luogo.

Nonostante questo, lo hanno portato nella loro clinica veterinaria e lo hanno fatto visitare dal loro medico. Il piccolo ha ricevuto tutte le cure di cui aveva bisogno ed alla fine è stato portato nel rifugio.

Sono stati fatti diversi annunci sul web per la sua adozione e con stupore di tutti, Borel ha ricevuto moltissime richieste. I ragazzi ora stanno scegliendo la famiglia perfetta per lui.

Una storia davvero incredibile… Buona fortuna cucciolo…

