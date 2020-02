Bovaro del Bernese cucciolo incuriosito da uno strano suono, il video è dolcissimo Un cucciolo di Bovaro del Bernese sente il suo papà umano fischiando e ha una reazione buffa; ecco l'adorabile video che sta facendo furore sui social

Bovaro del Bernese cucciolo sente il suo papà umano fischiando e ha una dolcissima reazione. Il video girato dalla sua proprietaria è stato postato sui social è ha incantato grandi e piccini. Il piccolo sembra incuriosito da quel suono cosi strano che sente, forse, per la prima volta e muove la testa in un modo adorabile. Ecco il filmato postato sai suoi proprietari in rete.

Il video del cucciolo di Bovaro del Bernese sta facendo furore sui social. Nel filmato non accade nulla di strano o scioccante ma le immagini sono di una dolcezza unica. Il protagonista del video è un piccolo cucciolo di Bovaro del Bernese di pochi mesi. Il piccolo cagnolino si stava rilassando insieme ai suoi fratellini sul portico della casa quando il suo papà umano ha fischiato.

Un suono strano e insolito per lui che ha avuto una reazione adorabile: ha iniziato a muovere la testa in maniera buffa, ruotandola da destra a sinistra.

Il video postato dalla proprietaria del piccolo sul suo profilo Instagram, ha fatto il pieno di consensi. Centinaia i commenti e i cuoricini ricevuti dal piccolo. Ad un certo punto, mentre la donna registrava la reazione del cucciolo di Bovaro del Bernese, nell’inquadratura compare un suo fratellino, incuriosito anche lui dal suono.

Lui, però, non muove la testa come fa il fratellino protagonista del video.

Forse vi chiedere il motivo di tanta popolarità di un semplice video che mostra un cucciolo di Bovaro del Bernese. La risposta è semplice: i vari social sono pieni di notizie e video che mostrato animali sofferenti e maltrattati. Un video bello e dolce con un cucciolo di Bovaro del Bernese è esattamente quello che la gente ama vedere sui social…