Bra, porta a spasso il cane e si nasconde quando vede il drone: ma era a meno di 200 metri da casa A Bra una donna si è spaventata, mentre portava a spasso il cane, quando un drone l'ha seguita. Si è nascosta sotto un albero, ma era a meno di 200 metri da casa

A Bra, un comune in provincia di Cuneo, una donna era uscita a passeggio con il suo cane. Quando ha visto che un drone usato per il controllo degli spostamenti della popolazione, l’aveva individuata, ha avuto paura e si è nascosta sotto un albero. Ma non stava facendo niente di male. Era a meno di 200 metri da casa.

A Bra, come in molte altre città italiane, le autorità si avvalgono dell’aiuto della tecnologia per tracciare gli spostamenti della popolazione e capire se c’è chi infrange le regole imposte a causa dell’emergenza Coronavirus. Ad esempio i droni si sono rivelati molto utili, soprattutto nel lungo weekend di Pasqua. Alla periferia di Bra una signora è stata pizzicata da un drone mentre si trovava vicino alla sua abitazione, a spasso con il proprio cane. Cosa che si può assolutamente fare. Ma la donna si è fatta prendere dal panico quando ha visto il drone e ha cercato di nascondersi sotto un albero per paura di essere ripresa dal drone ed essere rimproverata dagli agenti di polizia.

La donna si trovava a meno di 200 metri da casa e quando i vigili l’hanno fermata ovviamente non le hanno fatto nulla.

L’hanno assolutamente tranquillizzata e rassicurata, spiegando che poteva uscire di casa con il suo cane, rimanendo come aveva fatto nei dintorni della sua abitazione. Poi le hanno fatto firmare l’autocertificazione, come da prassi. E la donna è tornata a casa tranquilla, anche se ha avuto molto paura di non aver fatto la cosa giusta.

A Bra, soprattutto nel weekend di Pasqua, si sono intensificati i controlli sul territorio. Sia via “terra”, sia dal cielo. 110 braidesi sono stati controlalti. 7 sono stati sanzionati perché non avevano un valido motivo per essere fuori di casa. Dall’inizio dell’epidemia i controlli in città sono stati 1.356, mentre le sanzioni sono state 55. I controlli andranno avanti, anche tramite drone, almeno fino al prossimo 3 maggio.