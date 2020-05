Brasile, senzatetto e cani ospitati nelle palestre quando è freddo Per ripararsi dal freddo durante l'inverno, in Brasile i senzatetto e i loro cani vengono ospitati di notte nelle palestre comunali

In Brasile per aiutare i senzatetto e i loro cani ad affrontare le fredde temperature notturne, nella stagione invernale, ci si ingegna come meglio si può. Ed ecco che in una città vicino San Paolo hanno deciso di ospitare le persone senza casa e i loro animali nelle palestre comunali.

Siamo nella città di Botucatu, poco distante da San Paolo, in Brasile. In occasione della stagione invernale, le temperature scendono drasticamente, soprattutto nelle ore notturne. Per chi non può contare su una casa calda dove riposare di notte, il rischio è di patire troppo il freddo e di morire in strada.

Per questo nella città si è pensato di aprire le porte delle palestre comunali ai senzatetto e ai loro animali, garantendo loro un posto caldo dove stare e anche un letto.

Durante la notte chi non ha una casa viene accolto nella palestra sportiva municipale, grazie all’impegno dell’amministrazione locale e degli assistenti sociali, che cercano di aiutare chi è ha bisogno di aiuto in questo momento già di emergenza. Non solo le persone senza casa possono trovare qui un posto dove trascorrere la notte, ma si possono portare dietro anche gli animali con cui condividono la vita e quel poco di cui hanno a disposizione per sopravvivere.

Il giornale Read Noticias ha reso noto il progetto di accoglienza delle persone senzatetto e dei loro animali. All’interno della palestra sono stati ricavati dei posti letto dove chi non ha una casa viene accolto, per non essere lasciato da solo in strada.

In città le temperature possono essere anche molto basse di notte e così per tanti senzatetto la soluzione è la palestra aperta per loro. E aperta anche ai loro animali domestici.

Nella palestra possono contare non solo su un letto morbido e una doccia calda, ma anche dei pasti, come la cena e la colazione.