Brian il cane terrorizzato Brian era terrorizzato da tutto ed aveva dei problemi comportamentali dovuti ad un trauma subito

Brian un bellissimo cagnolone era stato trovato vicino un parco da alcune persone che si trovavano li di passaggio. Brian attirò la loro attenzione in quanto girava intorno a sé stesso e si contorceva abbaiando. Le persone quando si avvicinarono non sapevano assolutamente cosa fare infatti rimasero sconcertati.

Successivamente il povero cane continuava a rotolare nel fango e ad abbaiare e le persone allarmate da questa situazione decisero di intervenire immediatamente per salvarlo. Non capendo le motivazioni per cui il povero Brian si comportasse in quella maniera decisero di portarlo subito dal veterinario per farlo controllare.

Una volta li il veterinario osservò che Brian aveva probabilmente un problema comportamentale dovuto ad un trauma che purtroppo aveva subito. Il cane venne tenuto per un po’ di tempo sotto osservazione in clinica per monitorare tutto ciò che gli accadeva.

Il veterinario gli diede tutte le attenzioni possibili, gli dava cibo e lo accudiva in ogni modo per farlo stare tranquillo. Dopo un po’ di tempo il veterinario si rese conto che tutte queste attenzioni avevano un effetto calmante nei confronti di Brian e incredibilmente il suo comportamento cambiò.

Non si agitava più come prima, non era più il cane terrorizzato e sconvolto come era in precedenza, era un altro cane, era cambiato in meglio. Dopo un po’ un ragazzo appassionato dalla storia di Brian decise di adottarlo e tenerlo per sempre con lui. Questa storia è significativa di come, a volte, i problemi dei nostri amici pelosi derivano dal fatto che non hanno abbastanza amore e sicurezza e ne soffrono moltissimo, a tal punto da farsi venire delle vere e proprie malattie psichiche.

Grazie al cielo tutto finisce bene per il povero Brian che ora assieme al suo nuovo padrone potrà vivere una vita meravigliosa.