Brindisi, carabiniere trova un gatto chiuso in un sacchetto BRINDISI: chiuso in una busta e gettato per strada. Salvato da un Carabiniere in servizio. Trovato il responsabile.

Lo spiacevole episodio è accaduto a Brindisi, dove la mattina del 13 marzo, un agente dei Carabinieri, mentre era in servizio, ha trovato per la strada, una busta blu. Inizialmente ha pensato che qualche incivile, avesse buttato la spazzatura sull'asfalto, ma poi un passante, a spasso con il suo cane, lo ha informato che all'interno di quel sacchetto, sembrava esserci un animale. L'agente davanti a quelle parole, ha deciso di prendere il sacchetto e di aprirlo, per vedere se fosse vero. Era una triste realtà, dentro quella busta blu, c'era un gatto bianco e nero, fortunatamente ancora vivo. Quando il carabiniere si è reso conto che respirava, lo ha subito tirato fuori dalla busta ed ha preso una bottiglietta d'acqua che aveva con sé, per dissetarlo. Poi ha subito allertato l'ASL di Brindisi, che successivamente si è presa la responsabilità del povero gatto. Dai segni sul suo corpicino, si è dedotto che fosse stato investito. L' agente, insieme ai suoi colleghi, ha dato il via alle indagini, per cercare di capire chi fosse la brutale bestia che avesse compiuto un gesto così orribile. Alla fine, i Carabinieri di Brindisi hanno fermato un uomo di 35 anni e lo hanno denunciato per abbandono di animali. Il gatto era stato abbandonato sul marciapiede, ma evidentemente per cercare di liberarsi, era finito per strada. Non è il primo episodio di abbandono e maltrattamento verso gli animali. La verità è che oggi, la cattiveria degli esseri umani, ha raggiunto un livello troppo difficile da credere. Gli animali sono degli esseri indifesi e proprio per questo si ritrovano ad essere le vittime di una mente malata. È sempre stato sottolineato il fatto che per tutte le persone che non vogliono più un animale, esistono i rifugi e i volontari, che anche in modo anonimo, si prendono volentieri cura di questi poveri esseri senza alcuna colpa. Dateli a loro, invece di fargli del male!