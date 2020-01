Brody Brody era stato abbandonato nel deserto

Un meraviglioso cagnolino di nome Brody era stato abbandonato nel deserto, in America, vicino ad alcuni sacchi della spazzatura. Il piccolo, trattato come un “rifiuto”, era lì immobile e molto triste in quanto il suo padrone lo aveva lasciato lì. Quel gesto terribile sembrava aver condannato Brody ad una vita per strada senza l’affetto e l’amore di nessuno, senza né cibo né acqua.

Dopo un po’, dei volontari di un’associazione erano in giro con la macchina per cercare di aiutare animali in difficoltà. La fortuna ha voluto che sul loro cammino ci fosse proprio Brody.

Appena lo videro scesero per prestargli soccorso, una volta avvicinati a lui il povero cagnolino non si muoveva, sembrava terrorizzato, non sapeva cosa stesse succedendo.

Era fortemente disorientato si percepiva che non era abituato a stare in strada. Lo caricarono in macchina e lo portarono immediatamente in una clinica veterinaria lì nei paraggi.

Grazie al cielo il veterinario escluse qualsiasi tipo di problema di salute e i volontari felici della notizia lo portarono con loro. Lo fecero dormire al caldo con loro e la mattina dopo Brody sprizzava gioia da tutti i pori. Sembrava fosse tornato il cane di sempre.

Lo adottarono e divenne la loro mascotte li seguiva ovunque andassero e divenne un ottimo cane guida, li aiutava con gli altri cani in difficoltà era semplicemente fantastico per l’aiuto che dava e per tutto ciò che faceva. Non dobbiamo assolutamente abbandonare i nostri amici pelosi, loro dedicano tutta la loro breve vita ad amarci, passano tutti i giorni ad aspettarci per potersi farsi coccolare e per giocare con noi, sono angeli scesi dal cielo per proteggerci e starci accanto.