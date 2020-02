Bruno, il cane che sta per morire di fame viene salvato all’ultimo "Ha avuto la sfortuna di finire con la famiglia sbagliata"

Oggi vi raccontiamo la triste storia di Bruno, un povero cane che ha avuto la sfortuna di finire con la famiglia sbagliata. Che al posto di amarlo, coccolarlo, nutrirlo e prendersi cura di lui, lo ha abbandonato. Il povero cane stava per morire di fame: per fortuna è stato salvato appena in tempo.

Siamo in Pennsylvania. Questa è la storia di un Golden Retriever che viveva con una famiglia che non si occupava per niente di lui. Bruno stava per morire di fame. Per fortuna le autorità sono intervenute appena in tempo. Pesava solo 9 chili quando è stato tratto in salvo.

Bruno era in considerazioni pietose. Le ossa sporgevano da quanto era magro, aveva delle ferite alle zampe e la pelliccia era tutta sporca e puzzava. Era un canem olto triste.

Le autorità hanno costretto la sua famiglia a consegnare il cane all’associazione One Dog a Time: nel rifugio è stato visitato ed è emerso che soffriva di una grave malnutrizione e di disidratazione. E anche di diverse malattie della pelle.

Bruno adesso è in riabilitazione. È stato messo a dieta per ingrassare lentamente e costantemente. Le speranze che questo cane possa trovare una famiglia meravigliosa sono davvero tante. È un cane davvero amorevole.

I suoi vecchi proprietari, l’agente di polizia, Jeffrey Levan, e la moglie Amber devono rispondere ora ad accuse gravi, di abbandono e crudeltà nei confronti di un animale.

La coppia dovrebbe comparire di fronte alla legge per dover rispondere alle accuse di negligenza nei confronti del povero Bruno. Mentre il loro vecchio animale domestico si avvia verso la guarigione completa, per tornare a essere come dovrebbe essere un Golden Retriever della sua età.

Tra qualche mese Bruno dovrebbe stare meglio. I responsabili di One Dog at a Time si dedicano ogni giorno a lui per trovargli una casa perfetta. Il caso è diventato molto popolare sui social network ed è probabile che siano già tante le famiglie interessate a dargli la casa felice di cui ha bisogno.