Buddy il cane dal muso enorme Buddy era stato abbandonato con un grave problema al muso

Buddy un meraviglioso cagnolone si trovava solo in una strada deserta. Probabilmente era stato abbandonato dal suo precedente padrone e versava in condizioni critiche, senza né cibo né acqua lottava per la sopravvivenza.Dopo un po’ di tempo Buddy venne visto da alcuni persone le quali allertarono immediatamente un’associazione di volontari.



I volontari prontamente si precipitarono sul posto e appena videro la situazione rimasero increduli nel vedere il muso di Buddy. Infatti il povero cane aveva un muso enorme, era evidente che fosse dovuto a qualche problema che aveva ma non si capiva quale fosse questo problema.



Immediatamente decisero di portarlo dal veterinario, appena arrivati dal medico quest’ultimo disse che il povero Buddy aveva un ascesso ad un dente e siccome non era stato curato si era fortemente aggravato. A quel punto il veterinario decise che si doveva immediatamente intervenire e quindi decise di operare Buddy.

Fortunatamente l’operazione andò bene e Buddy si riprese quasi subito. Il veterinario ringraziò e si complimentò con i volontari perché grazie al loro tempestivo intervento Buddy si è salvato perché se avesse continuato a stare in quelle condizioni probabilmente non sarebbe finita bene per lui.



Dopo un po’ di tempo in clinica Buddy sembrava essere un altro cane. Venne lavato e gli venne dato del cibo, recupero’ le energie ed incredibilmente il muso tornò ad essere di dimensioni normali.



Ora è al rifugio con i suoi salvatori e sta benissimo con tutti loro. Attende solo una bellissima adozione ma sta bene e finalmente riceve amore e coccole auguro a Buddy tutto il meglio possibile che la vita gli possa offrire e che gli sta già offrendo.