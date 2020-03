Buddy il pony Buddy un bellissimo pony aveva un problema alle zampe, in particolare ai suoi zoccoli e non riusciva piu' a camminare bene

Questa è la storia di Buddy, un meraviglioso Pony dalla chioma bionda che purtroppo soffriva di un grave problema. I suoi zoccoli erano cresciuti a dismisura e quindi il povero pony non riusciva più a camminare bene. Buddy girovagava tra le montagne solo, nessuno si accorgeva di lui e del suo problema e per lui le cose sembravano andare sempre peggio in quanto se avesse continuato a lungo a versare in quelle condizioni le zampe potevano avere problemi seri ed alla lunga Buddy non avrebbe più camminato.

Dopo un po’ di tempo Buddy venne notato da una volontaria di un’associazione del luogo, notò la difficoltà di Buddy nel camminare e decise di caricarlo su una roulotte e portarlo da un veterinario per farlo stare meglio. Appena arrivati il veterinario tagliò subito gli zoccoli di Buddy, li limò grazie ad uno speciale attrezzo e li fece tornare come prima.

Successivamente venne rasato anche il pelo del povero pony per controllare se avesse ferite e per eliminare i parassiti che aveva. Gli venne dato del cibo e dell’acqua in quanto il povero Buddy era in forte stato di denutrizione ed era molto assetato. Venne tenuto insieme agli altri cavalli in un rifugio dove Buddy cresceva e sembrava stare sempre meglio.

Il pelo era cresciuto di nuovo e incredibilmente tornò a camminare bene. Non aveva più problemi a deambulare, recuperò peso insomma tornò ad essere il bellissimo pony che era e che è sempre stato.

Fortunatamente grazie all’intervento della volontaria Buddy è salvo ed avrà una nuova bellissima vita, la volontaria lo va a trovare tutti i giorni e i due passano molto tempo insieme.

Fortunatamente finisce bene per questo povero pony piccolo di statura ma con un grande cuore.