Bulldog morto all’interno di un negozio di toelettatura, schiacciato dal tavolo "Mi hanno detto che il mio cane è morto alle 6:43. Io l'ho portato alle 6: 30. Cosa stavano facendo quei due? Come fa un cane a rimanere schiacciato?"

La protagonista di questa storia, è una donna di nome Vicki Seifert, proprietaria di un bulldog di due anni, di nome Minnie. Era un normalissimo giorno, quando Vicki ha portato il suo amico a quattro zampe dal toelettatore. Voleva fargli dare una pulita e farli tagliare le unghie. Come faceva ogni volta, lo ha lasciato nelle mani dei professionisti ed è andata a fare una passeggiata, in attesa che la chiamassero e la informassero di aver finito.

Mentre stava passeggiando però, ha notato uno strano movimento intorno al negozio, così ha deciso di tornare ad affacciarsi. Quando è entrata, ha visto Minnie morto, schiacciato dal tavolo da toeletta.

I toelettatori le hanno detto di aver sentito il cuore del cane e di essersi accorti che non batteva più. Si erano allontanati soltanto un secondo e quando erano tornati si erano resi conto dell’incidente, ma non poteva essere accaduto, poi che il tavolo era legato molto bene.

“Mi hanno detto che il mio cane era morto alle 6:43, io l’avevo lasciato alle 6:30. Cosa hanno fatto i due tolettatore? Perché nessuno si è accorto del mio cane, di dove si trovava? Perché l’hanno lasciato solo? Perché era sotto il tavolo? Come fa un cane che deve fare il bagno, a venire schiacciato in 13 minuti?” Si è sfogata in modo disperato Vicki.

Sulla vicenda è intervenuto il rappresentante del PetSmart, la catena di toelettatura dove è accaduto l’incidente: “un tragico incidente si è verificato nel nostro salone ed ha portato alla straziante perdita di Minnie. Non c’è nulla di più importante per noi, della sicurezza degli animali domestici affidati alle nostre cure e abbiamo immediatamente avviato un’indagine approfondita per capire come questo tipo di evento, senza alcun precedente, sia potuto accadere”.

Sia Vicki che i toelettatori, stanno aspettando i risultati dell’esame autoptico, effettuato sul corpo senza vita di Minnie, che chiariranno quale sia stata la reale causa della morte nel bulldog.