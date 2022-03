Una decisione storica che ha già fatto il giro del mondo, per la gioia di tutti gli animalisti e le associazioni in difesa degli animali. La caccia alle balene sarà vietata in Islanda. A partire dal 2024, infatti, sarà fuorilegge uccidere questi splendidi animali marini per ricavare carne da mangiare. Quali sono state le motivazioni di questa scelta che tutti aspettavamo da tempo?

Tra un paio di anni l’Islanda dirà basta alla caccia di balene, oggi uno dei tre paesi al mondo dove la pratica è legale e non illegale: gli altri due paesi sono Giappone e Norvegia. La scelta è stata fatta dalla ministra islandese della Pesca, la verde Svandis Svavarsdottir.

A quanto pare nel paese del nord d’Europa la caccia alle balene non sarebbe più redditizia, visto che la domanda di carne di balena è diminuita in modo drastico. Quindi per il paese non ha più senso, dal punto di vista economico, continuare con una pratica che di etico ha ben poco.

Sono rimaste poche motivazioni per autorizzare la caccia alle balene oltre il 2024. Perché l’Islanda dovrebbe continuare un’attività che non porta più alcun guadagno economico, per vendere un prodotto per il quale non c’è quasi più domanda?

La ministra Svandis Svavarsdottir, sul quotidiano Morgunbladid, ha spiegato che negli ultimi tre anni solo una balenottera è stata uccisa. Quindi la pratica è poco diffusa in Islanda e i benefici economici per il paese sono praticamente nulli.

L’isola, che si trova in mezzo all’Oceano Atlantico settentrionale, ha stabilito che fino alla fine del 2023 si potrà continuare con la caccia alle balene, ma dal primo gennaio del 2024 sarà assolutamente vietato ucciderle per mangiarle.

Caccia alle balene vietata in Islanda: cosa dice oggi la legge

Secondo la legge attualmente in vigore, in Islanda si possono uccidere 209 balenottere comuni, considerate in via di estinzione, e 217 balenottere minori, più piccole delle precedenti.

Ma se ne cacciano sempre meno e questa usanza ha un impatto negativo anche dal punto di vista dell’immagine dell’isola, visto che in tutto il mondo è considerata un’usanza barbara.