Cagnolina abbandonata in strada trascina i suoi cuccioli chiusi in una gabbia Una cagnolina abbandonato in strada trascina i suoi cuccioli chiusi in una gabbia nel tentativo disperato di salvarli; ecco come si è conclusa la vicenda

Una cagnolina è stata abbandonata in strada insieme ai suoi cuccioli. Ma se questo vi sembra crudele, sappiate che c’è di più. Il suo proprietario ha preso lei e i cuccioli e li ha caricati in macchina. Poi arrivati in una zona poco trafficata della città (McIntosh, in Georgia), ha fatto scendere lei, ha infilati i cuccioli in una gabbia e ha legato la mamma alla gabbia, ed è andato via, abbandonandoli al loro destino.

La cagnolina, una meticcia simil pitbull di colore nero e bianco, ha trascinato la gabbia con i suoi cuccioli, nel tentativo disperato di trovare aiuto e salvarli. La cucciola è stata trovata su una strada sterrata a McIntosh, in Georgia da un passante che, impietosito dalla scena, si è fermato e ha contattato le autorità.

La cagnolina e i suoi cuccioli, 2 maschi e 2 femmine, sono stati portati al rifugio per servizi animali della contea di McIntosh (McIntosh Animal Rescue).

Un portavoce del rifugio ha detto amareggiato:

“Sappiamo che c’è del male in questo mondo e questo lo dimostra ulteriormente! Questa povera cagnolina ha guardato mentre qualcuno metteva i suoi quattro cuccioli in una gabbia di filo metallico e poi allacciava un guinzaglio blu attorno al suo collo, per poi legarla alla gabbia e li lasciava su una strada sterrata!!! Fortunatamente per loro, un uomo e suo figlio sono passati da quelle parti e hanno visto la povera cagnolina trascinare la gabbia con i suoi cuccioli all’interno. Grazie alle gentili anime che le hanno portate nel MCAS”.

Poi il portavoce della MCAS ha aggiunto:

“Da allora tutti sono stati nutriti, abbeverati (avevano molta sete), vaccinati, sverminati, lavati e spulciati”.

In seguito mamma e cuccioli sono stati trasferiti in un rifugio in Virginia e saranno presto preparati e messi in adozione nei prossimi giorni.

Il rifugio ha chiesto in un post l’aiuto di tutti per trovare dei nomi per mamma e cuccioli.

Chi desidera adottare lei o i suoi cuccioli può contattare i volontari di Fancy Cats & Dogs Rescue Team sulla loro pagina Facebook o sul loro sito.