Questa è la storia di una dolce cagnolina abbandonata sotto la pioggia che non aveva nessuno che pensasse a lei. Il destino ha però voluto che quel giorno incontrasse una donna dal cuore d’oro che l’ha vista e non ha potuto più fare a meno di lei. L’ha portata in salvo e ha deciso praticamente dopo il primo sguardo di adottarla.

Silva è una donna che vive in Colombia, nella città di Cundinamarca. Poco più di un mese fa ha salvato la vita a una cagnolina abbandonata in mezzo alla strada. La ragazza, che ama gli animali tantissimo, sul gruppo Facebook Save a Friend ha raccontato quell’incontro che ha cambiato la vita ad entrambe.

Silva ha raccontato che era notte e pioveva a dirotto. Lei stava lavorando, quando all’improvviso ha incontrato un cane che era in mezzo alla strada. La povera cucciola era tutta bagnata, triste, arruffata e sporca. Aveva freddo. Così Silva l’ha messa momentaneamente al sicuro e appena ha finito il turno l’ha portata a casa.

Silva ha poi dato da mangiare alla cucciolona e le ha fatto il bagno, controllando che non fosse ferita. I giorni passavano e il cane si abituava a quella nuova casa e alla sua famiglia. Era un cane davvero molto dolce.

Gruppo, voglio condividere con voi che sono stato finalmente in grado di adottare senza scartoffie, richieste o altro. Presenterò Muñeca, è arrivata alla postazione il 3 settembre, sono una guardia di sicurezza. In mezzo alla pioggia gli ho dato da mangiare e lui è rimasto con me, ti mostro il prima e il dopo. È molto nobile, docile e i miei gatti l’hanno accettata e anche lei.

Cagnolina abbandonata sotto la pioggia trova una casa per sempre

Tutti si sono affezionati a Muñeca. Il post su Facebook è diventato virale, anche perché Silva ha mostrato le incredibili foto del cane prima e dopo l’incontro con la sua famiglia.

La cucciolotta ora ha una famiglia ed è questo quello che conta alla fine. Sperando che possa dimenticare il suo passato vissuto in strada.