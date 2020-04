Cagnolina che viveva in una gomma non riusciva a smettere di sorridere quando è stata salvata C'era una cagnolina che viveva in una gomma per auto: quando è stata salvata non riusciva a smettere di sorridere

Panama è una cagnolina davvero molto grata, perché è stata finalmente da un gruppo di volontari. Chissà da quanto tempo viveva in quella gomma per auto, quando i soccorritori l’hanno portata via. E lei per dire grazie non ha più smesso di sorridere.

Quando è stata trovata Panama era coperta di scabbia. Non aveva altro che una vecchia gomma come casa. Eppure trovava sempre un motivo per quanto piccolo fosse per continuare a sorridere.

Alcuni operai in un magazzino vicino a Memphis, nel Tennessee, videro il cucciolo mentre si nascondeva. Iniziarono a darle da mangiare. La piccola era timida per lasciarli avvicinare abbastanza, ma dalla gomma sorrideva sempre. Fu allora che le scattarono una foto postandola online per trovare qualcuno che potesse aiutarla.

Michelle Quina, coordinatrice della Streetdog Foundation, si è subito fiondata nel luogo dove si trova il cane per poterlo salvare. La gomma dove viveva la cagnolina Panama si trovava vicino a una strada molto frequentata anche da camion, si poteva spaventare molto facilmente e correre verso la strada, la sua vita era a rischio.

“Siamo arrivati e lei era stata avvolta sul lato della strada in una piccola coperta rosa. Era solo un cucciolo. Siamo andati a prenderla e lei è corsa di nuovo verso le gomme. Ci siamo nascosti lì. Ma da quel punto siamo riusciti a prenderla”.

La squadra di soccorso l’ha chiamata Panama, dopo aver visto il nome della strada dove è stata trovata. Il suo sorriso era contagioso: era felice di essere al sicuro.

Panama venne portata dal veterinario per un controllo. Aveva la rogna e i vermi. La scabbia non era contagiosa, quindi Quina la portò a casa sua per il trattamento, dove ad accoglierla c’erano altri cani.

Adesso ha un’ottima compagnia per giocare e ogni volta che arriva qualcuno a casa lo accoglie facendo le feste.

Si gratta ancora molto e perde pelliccia, ma non sembra essere scossa.

È il cane più spensierato e felice.