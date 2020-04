Cagnolina disperata richiama l’attenzione dei soccorritori per salvare i suoi cuccioli Una cagnolina disperata ha fatto tutto quello che era in suo poter per richiamare l'attenzione dei soccorritori e salvare i suoi cuccioli

Questa è la storia di una piccola cagnolina che ha fatto tutto quello che era possibile e che era in suo potere per poter attirare l’attenzione dei soccorritori. Non era solo lei ad aver bisogno di essere salvata dalla strada, c’era qualcun altro bisognoso di aiuto e lei lo sapeva bene. E come ogni mamma ha fatto di tutto per fare in modo che anche i suoi cuccioli fossero messi finalmente in salvo. Per fortuna ce l’ha fatta.

Un gruppo di residenti di Austin, in Texas, negli USA, ha chiamato il servizio di controllo degli animali per denunciare la presenza di un cane molto aggressivo, che impediva a chiunque di avvicinarsi. Subito i soccorritori sono arrivati nel luogo indicato dai residenti per capire come fosse realmente la situazione. Il cane, in realtà, non era aggressivo per un motivo non ben precisato, ma per una ragione chiara che ha fatto commuovere tutti. La cagnolina ha cercato di attirare l’attenzione su un problema molto grave.

La cagnolina si è fatta seguire fino al luogo dove erano rimasti intrappolati dei cuccioli. I poveri piccoli non riuscivano a uscire dal sotto di un camion. “Deve aver passato ore a cercare di farli uscire da quel posto, senza però riuscirci. Se non ci fossimo presentati noi per dare un mano, i cuccioli sarebbero potuti morire lì”, ha raccontato alla stampa uno dei soccorritori intervenuti per aiutare la cagnolina.

All’inizio la mamma era abbastanza preoccupata che quelle persone potessero fare del male ai suoi cuccioli, ma poi pian piano si è calmata e ha atteso che quelle persone di buon cuore tirassero fuori uno alla volta i suoi piccoli.

C’è voluta un’ora e mezza perché tutti i cuccioli lasciassero quel posto che sarebbe potuto diventare mortale per loro.

Dopo essere stati salvati, mamma e cuccioli sono stati trasferiti in un rifugio ed esaminati da un medico veterinario.

Per fortuna stavano tutti bene: così dopo un bel bagnetto hanno anche potuto mangiare un buon pasto. Finalmente, chissà da quando non ne mangiavano uno decente.