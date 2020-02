Cagnolina fa di tutto per distrarre il papà umano dai videogame Questa cagnolina si impegna profondamente per riuscire a distrarre il papà umano troppo impegnato a giocare con i videogame

Chelsea ama stare in compagnia dei suoi dolci amici umani, che la amano proprio come lei ama loro. Ma spesso il suo papà umano è un po’ troppo distratto e lei fa di tutto per attirare la sua attenzione, non lasciando che lui si diverta a giocare con i suoi amati videogame. Solo perché lo vuole tutto per se!

Chelsea vive con Eric Howe e la sua fidanzata. In realtà è la cagnolina di lei, che viveva già in quella casa quando l’uomo ha deciso di trasferirsi da loro per andare a convivere con la sua fidanzata. All’inizio il rapporto era un po’ freddo: Chelsea, ovviamente, era un po’ diffidente nei confronti di Eric, ma poi si è decisamente sciolta.

“Quando mi sono trasferito per la prima volta, Chelsea mi ha praticamente ignorato, a meno che non fossi io ad avvicinarmi per accarezzarla. Un giorno ho notato che si lamentava e mi saltava addosso mentre giocavo ai videogame. Questo suo comportamento è diventato sempre più animato con il passare del tempo”. Lui la ignorava per giocare? E allora lei insisteva per riprendersi l’attenzione.

La cagnolina ha iniziato a escogitare giorno dopo giorno strategie sempre migliori per distogliere l’attenzione di Eric dalla tv o da qualunque altra console di gioco. E riportare l’attenzione su di lei.

Un giorno Eric ha pensato che la sua reazione fosse divertente e così ha pensato di registrarla mentre lui gioca alla Xbox.

Chelsea fa di tutto per attirare la sua attenzione, saltando sul letto e abbracciando il suo amico umano. Lo fa soprattutto quando lui alza la voce contro il gioco: forse non gradisce questo atteggiamento.

Se anche così non ci riesce, allora comincia ad accarezzarlo, a strofinarsi, a dargli delle leccatine in faccia. Fino a quando lui non si decide a cedere. Davvero subdola!