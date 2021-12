La Leishmaniosi Viscerale è una malattia davvero molto subdola, che colpisce molti cuccioli e a volte a conseguenze davvero gravi per la salute dei nostri adorati amici a quattrozampe. Questa storia è un passo avanti nelle cure della patologia: cagnolina firma un disegno di legge per il trattamento gratuito della Leishmaniosi Viscerale. Così da far guarire tutti i cani malati!

La leishmaniosi viscerale è una malattia infettiva non contagiosa, che colpisce i cani e anche gli esseri umani. La trasmissione avviene attraverso la puntura di insetti infetti (il vettore sono delle zanzare). Many ha ricevuto un anno e mezzo fa la diagnosi.

La nuova famiglia adottiva ha riportato indietro la cagnolina dopo aver scoperto della malattia. Many è stata così salvata dal consigliere Pri Fernandes, che è uno dei responsabili del progetto, che ora paga le spese per la sua terapia.

L’attuale politica sanitaria nazionale prevede che i cani con la malattia siano un rischio per la salute pubblica e debbano essere curati. Le famiglie che non ricevono cure devono sopprimere l’animale.

Queste le parole del sindaco di Florianópolis, Gean Loureiro. Ma questo non è giusto, per questo il sindaco, l’assessore e Many, affetta dalla leishmaniosi hanno firmato un disegno di legge che è davvero all’avanguardia in Brasile. Del resto è una questione di salute pubblica, oltre che di benessere degli animali.

Cagnolina firma un disegno di legge per aiutare altri cani che come lei hanno la malattia

Ora la proposta sarà votata al Consiglio Comunale di Florianópolis, per diventare poi realtà e aiutare tanti cani (e le loro famiglie) ad affrontare un percorso di cura che può salvare la loro vita.

Se approvato, il proprietario a basso reddito potrà ricevere gratuitamente i farmaci necessari per il trattamento del cane e l’assistenza veterinaria.