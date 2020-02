Cagnolina incinta partorisce dopo essere stata abbandonata Una povera cagnolina incinta ha partorito i suoi cuccioli pochissimo tempo dopo essere stata abbandonata dal suo proprietario. Ecco come si è conclusa la sua storia...

Questa è la storia di Estrela, una povera cagnolina incinta che è stata abbandonata per le strade di Santos, sulla costa di San Paolo, in Brasile, dal suo proprietario. Abbandonata in quelle condizioni, la povera cagnolina ha partorito i suoi cuccioli. Ha anche cercato di inseguire i suoi proprietari che la stavano lasciando lì.

Estrela, questo il nome della povera cagnolina, è stata abbandonata in strada in Brasile, poche ore prima di dare alla luce ai suoi cuccioli. C’è anche un video che mostra il momento esatto in cui il cane, in evidente stato interessante, subito dopo essere stato abbandonato sul marciapiede, in mezzo alla strada, da solo, si mette a correre dietro l’auto che l’aveva appena scaricata. Sperando forse che i proprietari sarebbero tornati indietro a recuperarla.

Il veterinario che si è preso cura di lei fin dal primo momento in cui è stata tratta in salvo ha sottolineato che sia la mamma sia i suoi cuccioli stanno bene, nonostante la brutta avventura e il modo incredibile in cui i piccoli sono venuti al mondo e lei è diventata mamma. La cagnolina è stata abbandonata in Rua República do Equador, nel quartiere di Ponta da Praia. E in pieno giorno. C’è anche un video che incastra il proprietario: un’auto nera va via, mentre la cagnolina, lasciata sul marciapiede con una coperta e una ciotola di cibo, la segue.

Il video è stato subito condiviso sui social media e immediatamente i soccorritori sono intervenuti per aiutare Estrela. Quando il veterinario e i volontari sono arrivati, la cagnolina stava partorendo. “Nessuno in realtà sapeva che fosse incinta.

Quando lo staff è arrivato per effettuare il salvataggio, era a terra per dare alla luce i cuccioli. La veterinaria l’ha messa in auto e ha salvato i suoi 6 cuccioli”. Dopo il salvataggio, Estrela è stata adottata da chi l’aveva salvata. Anche i cuccioli sono già stati adottati.