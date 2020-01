Cagnolina invade il campo durante la partita e diventa la mascotte della squadra Una cagnolina ha invaso il campo durante una partita e la squadra ha deciso di adottarla e farla diventare la mascotte della squadra

Oggi vogliamo raccontarvi l’incredibile storia di Tunita, una cagnolina randagia che non aveva una casa e che all’improvviso si è presentata sul campo durante una partita di calcio, allo Stadio Alfonso Lastras in Messico. Dopo averla portata via, i giocatori hanno deciso di adottarla e farla diventare la mascotte della squadra di calcio.

La partita tra Cruz Azul e Atlético de San Luis si stava svolgendo allo Stadio Alfonso Lastras in Messico, quando all’improvviso una cagnolina color caramello è entrata in campo invadendolo e fermando il match. Era tutta felice, saltava da una parte all’altra. I tifosi non sembravano per nulla infastiditi di questo piccolo contrattempo, anzi, la incitavano con grida piene di gioia. A un certo punto un giocatore dell’Atlético de San Luis le si è avvicinato.

Germán Berterame si è avvicinato e l’ha presa dolcemente in braccio per portarla fuori dal campo, mentre la riempiva di baci. Anche gli altri giocatori e gli assistenti, mentre la cagnolina usciva dal campo di gioco, ne hanno approfittato per coccolarla, fino a quando non è scomparsa. Ma la sua storia non è finita qui, perché i social a gran voce hanno chiesto che quella cagnolina diventasse la mascotte di San Luis e che in ogni partita portasse la maglia della squadra.

Del resto la cagnolina aveva portato fortuna all’Atletico de San Luis, visto che aveva vinto la partita. I giocatori non avevano dubbi: dovevano adottare quella cagnolina. Decisero di chiamarla Tunita e chiesero sui social network di aiutarli a ritrovare il cane. Poi Tunita è stata presentata come nuovo membro della squadra.

Adesso la vita di Tunita è cambiata completamente. Finalmente ha tutto l’amore che ha sempre meritato ma non ha mai ricevuto. Ha anche una maglia su misura, la numero 12.

Tunita è grata per questa seconda possibilità e si gode l’affetto dei suoi compagni, allenandosi con loro come una professionista.

Mentre i tifosi ringraziano la squadra per questo gesto d’amore.