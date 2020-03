Cagnolina non riesce a girare la testa dopo aver dormito 963 giorni su un pavimento di cemento Una povera cagnolina non riusciva più a girare la testa dopo che per 963 giorni ha dormito su un freddo pavimento di cemento

Questa è la storia di una povera cagnolina che voleva solo qualcuno che potesse amarla e prendersi cura di lei. E invece ha solo sofferto per tantissimi anni fino a quando non è stata salvata. Pensate che questa povera cagnolina non riusciva nemmeno a piegare la testa, dopo essere stata costretta a dormire per 963 giorni su un freddo pavimento di cemento.

Lucy, questo è il nome di un bulldog di 4 anni, non ha mai avuto una vera famiglia. Fa parte di quella folta schiera di animali senzatetto che hanno vissuto a lungo da soli, prima di trovare riparo in un rifugio in attesa di trovare una casa per sempre. Lucy è stata soccorsa e accudita all’SPCA di Filadelfia in attesa di qualcuno che la adottasse.

A dicembre dello scorso anno il suo rifugio ha organizzato una bellissima campagna per sensibilizzare l’adozione dei cani: ogni cucciolo “scriveva” una lettera a Babbo Natale, nella speranza di trovare una casa.

Nel caso di Lucy era assolutamente fondamentale, perché era lì da tanto tempo, da quando era arrivata con la sorella, Bella.

Lucy voleva solo trovare una casa. E per questo nella sua lettera a Babbo Natale ha chiesto questo. Il giorno di Natale Santa Claus si è presentato al rifugio e Lucy è corsa verso di lui per fargli le coccole e baciarlo. Babbo Natale gli aveva portato un osso: ma lei voleva una casa.

La casa che sognava aveva una panchina fuori e un divano dentro, un cortile per stare al sole. Non voleva vivere con gatti scontrosi e voleva amici umani che la aiutassero a superare le sue paure, perché a volte poteva essere nervosa di fronte a persone sconosciute.

Per fortuna la magia di Natale si è compiuta. Una donna ha letto la lettera di Lucy, capendo al volo che era il cane che faccia al suo caso. Ha guidato per centinaia di miglia dalla Carolina del Nord per incontrarla.

Ed è così che Lucy è stata salvata dal pavimento di cemento del rifugio dove aveva dormito per tre lunghissimi anni.