Cagnolina non sopporta il dolore di aver perso i cuccioli, ma qualcuno la aiuta a superarlo Una povera cagnolina non sopporta il dolore della perdita dei suoi cuccioli: qualcuno però arriverà per aiutarla a superarlo

Rosa è una cagnolina dolcissima, che non riusciva a sopportare il dolore di aver perso i suoi cuccioli. Del resto perdere i propri figli è uno dei dolori più grandi che ogni genitore può affrontare. Però ben presto nella sua vita è arrivato qualcuno che le ha portato il conforto e le ha permesso di superare quel lutto profondo. Perdere i propri figli è un dolore troppo grande per una mamma. È davvero straziante. E lo è ancora di più quando sono appena nati. Rosa soffriva di depressione. La chihuahua, infatti, aveva perso i suoi cuccioli e non riusciva più a riprendersi da questo dolore straziante. I piccoli erano nati prematuramente, venuti al mondo troppo presto e per questo motivo erano morti tutti. Il suo allevatore l’ha portata in un rifugio nel Minnesota. E qui ha trovato una nuova ragione di vivere. Poche ore dopo il suo arrivo al rifugio, infatti, i volontari avevano ricevuto una chiamata di soccorso: c’erano 5 cuccioli di 2 settimane rimasti orfani, perché la mamma era morta a causa delle convulsioni. Non sapevano se avrebbe funzionato, ma ci hanno provato e hanno prelevato i cuccioli portandoli da Rosa. La tenerezza con cui la mamma chihuahua per la prima volta li ha guardati ha sciolto il cuore di tutti i presenti. La mamma si sentiva sola e quei cuccioli erano rimasti orfani, era la soluzione perfetta per tutti. Nessuno era sicuro che avrebbe funzionato e che Rosa si sarebbe presa cura degli orfani, non è detto che funzioni in ogni caso. Ma Rosa ha dimostrato di avere un cuore grande. La chihuahua era così felice di aver ricevuto in dono quelle piccole creature da crescere. Mentre dava loro il latte ha iniziato a pulirli, a prendersi cura di loro, a coccolarli e anche a contarli, per non dimenticare nessuno. Per lei finalmente un lieto fine!