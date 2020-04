Cagnolina nuota per più di 11 ore per salvare la vita al padrone Questa piccola cagnolina ha nuotato per più di 11 ore per per poter salvare la vita al padrone

Heidi è una cagnolina davvero molto amorevole, un vero e proprio angelo custode in terra come tutti i cani con cui abbiamo deciso di condividere la vita e la casa. In più di un’occasione abbiamo letto storie di cani che hanno letteralmente salvato la vita dei loro proprietari. Ed è quello che ha fatto Heidi, nuotando per 11 ore per poter portare in salvo il suo proprietario di 63 anni. Ecco come ha fatto.

Questa storia ci arriva dalla costa del Queensland, in Australia. La piccola Heidi si trovava come sempre nel suo posto preferito: accanto al suo amico umano. L’uomo è un pescatore e spesso porta con se anche la cagnolina sulla sua barca.

Ma quel giorno qualcosa è andato storto e l’imbarcazione ha avuto un incidente che sarebbe potuto costargli la vita. Le onde hanno cominciato ad agitare le acque e il pescatore ha perso il controllo della barca, cadendo in mare.

Il pescatore e la cagnolina sono finiti in mezzo all’acqua. Non ce l’avrebbero mai fatta a sopravvivere, avevano bisogno di aiuto urgente, ma non c’era anima viva in giro. Come avrebbero fatto a sopravvivere a quell’incidente?

Heidi però non si è persa d’animo e non si è arresa. Quando ha visto che erano entrambi finiti in mezzo al mare, ha cominciato a nuotare velocemente e freneticamente, andando in cerca di qualcuno che potesse aiutarli. E finalmente a un certo punto è stata avvistata da un pescatore, che ha subito chiamato i soccorsi, capendo che c’era qualcosa che non andava.

Le autorità non sapevano quante persone erano coinvolte nell’incidente, ma hanno iniziato subito a cercare i dispersi. Presto hanno trovato il cane e il pescatore che erano finiti in mare. Il proprietario di Heidi era rimasto 15 ore in acqua nel tentativo di salvarsi e sperando che qualcuno lo vedesse e lo salvasse. Il cane gli è sempre rimasto accanto, fino al salvataggio.

La polizia è intervenuto usando un elicottero, quattro navi e una moto d’acqua per poter salvare la coppia. Heidi non si è calmata fino a quando non ha visto che il proprietario era sano e salvo. Ed ha nuotato per più di 11 ore, tranquillizzandosi solo quando sono arrivati i soccorritori.