Questa è la storia di una dolce cagnolina che pensa di essere una bimba e si comporta come tale. Con tanto di passeggino per andare in giro a fare una passeggiata e di ciuccio da tenere in bocca per calmarsi e magari giocare un pochino. Il bello è che anche tutti coloro che vivono con lei lo pensano. E la trattano da bambina.

Fonte Pixabay

Karma è un adorabile cucciolo di pastore tedesco. Ha solo cinque mesi e vive nella Contea del Kent, nel Regno Unito, insieme alla sua mamma umana, Iris Armstrong. La piccola cucciolotta pensa di essere una bambina e si comporta come tale.

Non è un segreto per nessuno il fatto che la sua identità sia un po’ confusa: ha quattro zampe, ma si comporta come un cucciolo che cammina a due zampe, come se fosse una bambina umana. E a guardare le foto che sono state condivise e che la ritraggono, non stentiamo a crederlo.

Karma non gioca con le ciabatte o con i calzini lasciati in giro per casa. Lei adora comportarsi come una bambina. Forse lo fa dopo aver visto come vive Kayden, la nipote di Iris, e come gioca con suo fratello, dal momento che sono cresciuti condividendo del tempo insieme in casa.

Il legame tra la donna e Karma è indissolubile: la nonna di 63 anni ha detto che non solo la ama alla follia, ma adora girare sul passeggino e anche tenere in bocca il suo ciuccio. Non pensa di essere un cane, ma una bambina.

Cagnolina pensa di essere una bimba e si comporta come tale

A volte la simpatica nonnina 63enne le mette anche i pigiami della nipote e Karma sembra adorare quel piccolo gioco di complicità che c’è tra loro due.

Una cucciolotta semplicemente adorabile, impossibile resistere alla sua simpatia.