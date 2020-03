Cagnolina piange disperata per 9 giorni nel luogo dove il proprietario l’ha abbandonata (VIDEO) Una povera cagnolina ha pianto in maniera disperata per 9 giorni nel luogo esatto in cui il proprietario l'aveva abbandonata

La storia di Samantha ci dimostra che i cani sono fedeli al loro proprietario anche quando quest’ultimo li abbandona senza più tornare indietro. Questa povera cagnolina ha pianto in modo disperato per 9 giorni di fila senza mai spostarsi dal luogo in cui il suo amico umano l’aveva abbandonata.

Questa bella cagnolina dalla pelliccia bianca è stata lasciata al suo destino in un parcheggio davanti al negozio del Sam’s Club a Memphis, Tennessee, Stati Uniti. Non poteva credere di essere lì da sola: ha aspettato nove giorni, urlando di dolore e di tristezza, senza mai muoversi dal luogo in cui il suo proprietario l’aveva lasciata. Un video straziante dimostra la sua fedeltà smisurata a un uomo o a una donna privo o priva di cuore.

Il cuore di Samantha era spezzato. Non si fidava più di nessuno. Portarla via da quel parcheggio e salvarle la vita sembrava impossibile, perché non permetteva a nessuno di avvicinarsi a lei. Samantha voleva solo che il suo amico umano tornasse per riportarla a casa.

Mary del rifugio Arrow Dog Rescue non era disposta a voltarle le spalle e ha fatto di tutto per poterla avvicinare. Ha portato il suo cane: magari di lui si sarebbe fidato visto che era un suo simile.

Dopo tre giorni e mezzo di attesa, Samantha finalmente riuscì a sentirsi al sicuro con il cane di Mary. E le permise di avvicinarsi, seguendola poi a casa.

Mary portò Samantha al rifugio e i volontari hanno pubblicato la sua storia sui social media: in molti si sono fatti avanti per poterla adottare.

“Ha sofferto così tanto che merita solo il meglio del mondo. Voglio che tu sia felice”, ha scritto qualcuno su internet. Mentre i volontari hanno trovato una casa perfetta per lei. La nuova famiglia ha aspettato che superasse il suo trauma, standole vicino con amore.