Si chiama Leila la cagnolina salva dopo un incidente nel quale ha seriamente rischiato di morire. Lei è viva per miracolo e il merito è di una ragazza che ha fatto tutto quello che era in suo potere per evitare il peggio. Si è assicurata che stesse bene e ha fatto in modo che le conseguenze di quell’incidente fossero meno gravi del previsto.

Fonte foto da YouTube di Animal Shelter

Leila ha subito un incidente che avrebbe potuto costarle la vita. Ma una ragazza l’ha trovata in difficoltà per strada, in una zona periferica della città. E ha deciso di darle una mano, documentando passo dopo passo il processo di recupero della giovane cagnolina.

La ragazza ha trovato la cagnolina con le zampe anteriori rotte. Era visibilmente spaventata per quello che le era successo. Le ha dato del cibo e l’ha curata. Quando si è accorta che aveva bisogno di altre cure, l’ha portata immediatamente in una struttura veterinaria.

Un osso della zampa era lesionato e i veterinari hanno deciso di operarla. Per fortuna l’intervento è andato bene: le hanno messo una placca di metallo con sei bulloni. E hanno iniziato un percorso di riabilitazione e cure a base di antibiotici.

Dopo un primo periodo di osservazione, la ragazza ha portato con sé a casa la cagnolina per poterla curare. Leila stava meglio e in sua compagnia migliorava di giorno in giorno. Insieme fanno lunghe passeggiate, che aiutano il cane a riprendersi dopo l’intervento.

Fonte foto da YouTube di Animal Shelter

Cagnolina salva dopo un incidente: la nuova vita di Leila

Dopo due mesi dall’intervento, Leila è felice, spensierata e sta bene. Vive in casa con la ragazza che l’ha salvata e dei gattini per i quali è diventata una sorella maggiore.

Si è lasciata alle spalle il passato e ora può vivere serenamente insieme alla sua famiglia per sempre.