Questa è la storia di una dolce cagnolina salvata da una famiglia verso la quale sarà riconoscente ogni giorno della sua vita. Per dimostrare la sua gratitudine, la dolce randagia porta ai suoi soccorritori, che le hanno permesso di cambiare per sempre la sua vita, un regalo. Non è una storia davvero molto commovente?

Il cane di strada color caramello di nome Chepina è molto amato dalla gente del suo quartiere nella città di Morelia, in Messico. Ma di tutti gli abitanti del luogo, la famiglia Zamora è quella che occupa un posto principale nel suo cuore, perché spesso nelle sue proprietà ospita cani randagi che non hanno famiglia o un tetto sopra la testa.

Chepina è un cane randagio che sarà per sempre grato alla famiglia che ha deciso di accoglierla e di darle una seconda possibilità. Per questo ogni giorno sceglie alcuni regali da fare a quelle persone di buon cuore che non si sono certo voltate dall’altra parte, ma sono intervenute per darle una mano.

La cagnolina è entrata in modo inaspettato nella vita della famiglia Zamora. Mentre facevano visita a una delle loro proprietà nella città messicana, hanno trovato cinque cani abbandonati. I genitori, commossi dalla scena, hanno deciso di soccorrerli.

Uno di questi cani aveva sei cuccioli e tra questi è nata Chepina. I suoi cinque fratelli sono stati adottati. Mentre la piccola non ha trovato un’altra casa e così è rimasta in cura presso la famiglia Zamora, che le ha dato cure e affetto necessari a crescere.

Chepina, la riconoscenza della cagnolina salvata da una famiglia

Secondo il portale di notizie Bunko , la famiglia non vive nella regione, ma trova sempre il tempo per visitare i pelosi e dar loro da mangiare. In quartiere tutti sono grati e lo è anche Chepina che ringrazia i suoi salvatori con doni come pietre, bottiglie di plastica, pezzi di stoffa, vecchi giocattoli.

Non è adorabile?

