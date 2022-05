Questa è la storia, per fortuna a lieto fine, di una dolce cagnolina senza una zampa sopravvissuta miracolosamente insieme al suo fratellino. I due erano letteralmente inseparabili e si sono sempre fatti forza l’un l’altro per andare avanti e superare ogni difficoltà. Abbiamo detto che è una storia a lieto fine perché alla fine hanno trovato una casa per sempre.

Roxy è una cagnolina davvero tenace. Quando aveva solo 4 settimane di vita ha avuto un terribile incidente che le ha cambiato per sempre la vita. Non aveva una famiglia che si prendeva cura di lei o una casa dove ripararsi. E infatti un giorno il cane ha avuto un bruttissimo incidente stradale.

Per fortuna però qualcuno l’ha portata via dalla strada, insieme al suo fratellino. I volontari di This is Houston, che si occupa degli animali in difficoltà, hanno portato la dolce cagnolina al pronto soccorso, dove ha ricevuto subito tutte le cure del caso.

I soccorritori e i veterinari speravano di poterle salvare la zampa. Nonostante tutti gli sforzi non sono riusciti nell’intento. Ma ben presto la cagnolina ha dimostrato di che pasta era fatta, riuscendo a stupire tutti con la sua voglia di vivere nonostante il problema di salute.

Tutto è cambiato quando una mamma adottiva umana ha deciso di iniziare a prendersi cura di lei. Con una famiglia alle spalle e un tetto sicuro sulla testa, Roxy è sbocciata, dimostrando che anche con tre zampe si può giocare, saltare, divertirsi.

Cagnolina senza una zampa sopravvissuta alla strada trova un’amorevole famiglia umana

Nonostante le limitazioni fisiche ama giocare e non smette mai di correre e anche di fare scherzi in casa. Ha una vitalità incredibile e ora ha trovato lungo il suo cammino persone in grado di aiutarla..

Dopo aver vissuto con una famiglia adottiva temporanea, finalmente è arrivata la sua nuova casa per sempre. Ora vive a Houston ed è amata: il suo nuovo nome è Dixie.