Cagnolina si accorge che il suo padrone non respira più. Sveglia la moglie e lo salva. Il suo padrone smette di respirare nel sonno, cane sveglia la moglie e lo salva

A rendere pubblica la storia, è stata una donna di nome Felicia Gillman, dopo che una notte, è stata svegliata dal suo Pitbull di 8 mesi, Charley. La donna vive in Ohio e quella era una tranquillissima notte, come molte altre, fin quando non si è svegliata ed ha visto la sua amata cucciola che abbaiava in modo insistente e continuava a saltarle sul grembo, come se volesse dirle qualcosa.

È stato dopo essersi svegliata bene ed aver realizzato ciò che stava succedendo, che si è resa conto che suo marito stava dormendo sulla poltrona e non respirava, era andato in apnea.

“Ho provato subito a svegliare il mio Doug, ho provato a scuoterlo, schiaffeggiarlo, ma non mi rispondeva. Non apriva gli occhi. Emetteva un suono come se stesse gorgogliando, era come se stesse affogando. Ero nel panico totale, così ho chiamato un’ambulanza. Charley gli ha salvato la vita, se non fosse stato per lei, adesso mio marito sarebbe morto.

Si era resa conto che qualcosa non andava, si era resa conto che non respirava e mi ha avvertita, per fare in modo che io lo salvassi.

I medici mi hanno detto che se non mi fossi accorta che Doug non respirava, di lì a poco, sarebbe morto oppure avrebbe riportato gravi danni al cervello.

Una volta arrivata l’ambulanza, mio marito è stato portato di corsa in ospedale, dove è stato attaccato all’ossigeno e tenuto in terapia intensiva per 24 ore. È stato ricoverato per tre notti in ospedale e poi lo hanno rimandato a casa, dove ha impiegato altre tre settimane per tornare in lui.

Oggi sta bene, ma ogni volta che si addormenta, io entro nel panico. Fisso sempre il suo petto per cercare di capire se sta facendo su e giù. Anche il nostro cane..

Ho notato che gli gironzola sempre intorno, come se volesse assicurarsi che fosse sveglio e stesse bene. Quando ha sonno, si rannicchia vicino a lui e si addormenta. A volte gli posa la zampetta sul petto.

Prima di ciò che è successo, non avevo mai capito l’importanza di un amico a quattro zampe nella vita. Il mio cane ha salvato mio marito e io gli sarò per sempre riconoscente”.